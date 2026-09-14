"دوري جورجينا" ومعاقبة روبن نيفيش .. رد غاضب من وليد الفراج على التشكيك في الهلال بعد واقعة جماهير التعاون!

أشعلت حملة السخرية من البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، بترديد اسم زميله الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول، في مباراة التعاون، جدلًا عالميًا، في الوقت الذي تم الإعلان فيه رسميًا عن اتخاذ إجراءات نظامية، حيال فئة الجماهير التي تسببت في تلك الواقعة.

ورغم أن الساعات الماضية قد شهدت بيانات رسمية، من قِبل اتحاد الكرة والرابطة، وناديي الهلال والتعاون، للتعليق على الواقعة، والتعهد باتخاذ خطوات قانونية، إلا أن هناك اتجاهًا جديدًا ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى تعجبه من سرعة اتخاذ خطوة نظامية، بداعي التغاضي عن وقائع أخرى أثارت الجدل في الملاعب السعودية.