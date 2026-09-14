هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo Ruben Neves Diogo Jotasocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

"دوري جورجينا" ومعاقبة روبن نيفيش .. رد غاضب من وليد الفراج على التشكيك في الهلال بعد واقعة جماهير التعاون!

روبن نيفيز
كريستيانو رونالدو
دوري روشن السعودي
الهلال
التعاون

رونالدو يطالب بمعاقبة رادعة لأصحاب واقعة "جوتا"..

أشعلت حملة السخرية من البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، بترديد اسم زميله الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول، في مباراة التعاون، جدلًا عالميًا، في الوقت الذي تم الإعلان فيه رسميًا عن اتخاذ إجراءات نظامية، حيال فئة الجماهير التي تسببت في تلك الواقعة.

ورغم أن الساعات الماضية قد شهدت بيانات رسمية، من قِبل اتحاد الكرة والرابطة، وناديي الهلال والتعاون، للتعليق على الواقعة، والتعهد باتخاذ خطوات قانونية، إلا أن هناك اتجاهًا جديدًا ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى تعجبه من سرعة اتخاذ خطوة نظامية، بداعي التغاضي عن وقائع أخرى أثارت الجدل في الملاعب السعودية.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

  • كيف رد نيفيش على استفزاز جماهير التعاون؟

    وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، لروبن نيفيش، الذي تعرض لاستفزاز جماهيري في مدرجات التعاون، عندما ردد بعض الجماهير "جوتا .. جوتا"، في إشارة إلى صديقه الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول، الذي لاقى مصرعه في حادث سير، في يوليو 2025.

    وبدوره، اكتفى روبن نيفيش بالتصفيق في البداية على استهجان الجماهير، فيما ردّ على ترديد اسم "جوتا"، بالإشارة إلى السماء ثم عينه، ثم إليهم، وكأن يعلق بأن الرب ينظر لما يفعلونه.

    وعقب المباراة، وأثناء سيره في الممر الإعلامي، أدلى نيفيش بتصريح إعلامي حول تصرف جماهير التعاون، معلقًا "أتمنى ألا يذهب هؤلاء للصلاة بعد ما فعلوه، لأن الله لن يقبل منهم".

    • إعلان

  • "دوري جورجينا" واستفزاز رونالدو

    وأثارت البيانات الرسمية، حالة تعجب لدى بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تساءل فيه المستشار القانوني سعود الرمان، بشأن عدم معاقبة جماهير الهلال، عندما كانوا يرددون اسم "جورجينا" في المدرجات والبرامج، بل وتصف المسابقة بـ"دوري جورجينا"، وما إذا كان الأمر يستحق الاستنكار بدوره، أم مجرد مناكفة جماهيرية.

    الجدل هنا حول محاولات استفزاز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بترديد اسم زوجته، جورجينا رودريجيز، في الوقت الذي علّق فيه الإعلامي وليد الفراج، على رسالة مشابهة من قِبل أحد المتابعين، عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد"، معلقًا "قد أتفهم عدم وجود الوعي لبعض الجماهير، ولكن حتى الآن لا يزال هناك من لا يدرك اختلاف الحالة وفداحة ما حدث؟".

    وزاد الفراج من الشعر بيتًا، حينما تلقى استفسارًا من متابع، بشأن التوجه لمعاقبة روبن نيفيش، بسبب تصريحاته ضد الجماهير بعد المباراة، ليرد مهاجمًا بقوله "ليس هذا وقتك"، بل ويستشهد بفكرة التشكيك في سرعة الرد بسبب الإساءة لأحد نجوم الهلال، بحديثه حول انخفاض الوعي لدى بعض الجماهير.


  • رسالة نارية من رونالدو

    وبدوره، نشر كريستيانو رونالدو رسالة شديدة اللهجة، للتعليق على توجيه الهتافات المتعلقة بديوجو جوتا، حيث طالب الرابطة باتخاذ إجراءات ومعاقبة هذا النوع من سلوك المشجعين، مضيفًا "لم تعد هذه كرة قدم، يجب أن تكون هناك حدود، لا ينبغي السماح للأشخاص الذين يتصرفون بهذه الطريقة بدخول الملعب مرة أخرى".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • مدخل قانوني للجنة الانضباط

    ورغم توثيق لقطة استفزاز الجماهير لروبن نيفيش، إلا أنه تم طرح تساؤلات حول مدى وجود "مسوغ قانوني" يسمح بتدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، للبتّ في تلك الواقعة، فيما ردّ الإعلامي عبد الرحمن الجماز، بأن هناك شرطين لم يتوفرا، وهما "وصول تقرير من مسؤول المباراة أو أن الناقل الرسمي بثها عبر البث المباشر"، فيما أكد توفر شرط ثالث، يتعلق بتقديم أحد الأطراف لشكوى، حيث قرر الهلال اتخاذ جميع الإجراءات النظامية، ووثق كل شيء حول الواقعة وبالأدلة، وبالتالي يُسمح للجنة بالتدخل.

    وأوضح الجماز أن اللجنة من حقها أن تتسلم تقريرًا إلحاقيًا، وفي حالة تسلم الشكوى بالأدلة، أن تطالب الناقل الرسمي بتسليم فيديو المباراة بالكامل، عبر جميع الكاميرات الموجودة في الملعب، بل والوصول أيضًا إلى هوية الأشخاص المتسببين في الواقعة.


  • كيف يتعامل الحكم مع تصرف جمهور التعاون؟

    وفي هذا السياق، أشار الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، إلى أن الحكم إيفان بارتون، كان يملك سلطات للتعامل مع "التصرفات العدائية"، من قِبل الفئة التي أساءت إلى روبن نيفيش، طبقًا للمادة الخامسة من اللائحة، والتي تقر بأن سلطات الحكم تبدأ مع دخوله أرض الملعب، وليس بداية المباراة.

    وأوضح عثمان أن الحكم السلفادوري كان عليه أن يتوجه لمراقب المباراة، إذا ما لاقى تلك الهتافات العدائية، وإذا ما تمكن من تحديد المجموعة المتسببة للواقعة، فمن حقه أن يطردها خارج الملعب.

  • رد الهلال والتعاون واتحاد الكرة

    ونشر الموقع الرسمي بنادي الهلال، بيانًا رسميًا، استنكر فيه ما صدر من قبل فئة من جماهير نادي التعاون، وسلوكها الذي يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضية، ورفض مثل هذه التجاوزات أو المساس بالظروف الإنسانية والشخصية للاعبين، أو استغلال مشاعر الفقد من أجل الاستفزاز والإساءة.

    وأعلنت شركة نادي الهلال عن اتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيال ما حدث بحق اللاعب روبن نيفيش، من أجل حفظ حقوق النادي ولاعبيه، والتعامل مع مثل تلك التجاوزات وفق الأنظمة واللوائح.

    وفي هذا السياق، أبدى نادي التعاون، عبر بيان رسمي، رفضه القاطع للهتافات المسيئة التي صدرت تجاه أحد لاعبي الهلال، وأن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تكون مبررًا للإساءة أو الانتقاص من الآخرين، أو التنمر على حساب مشاعر أي إنسان، مضيفًا "رياضتنا السعودية تستمد قيمها من أخلاق مجتمعنا الأصيل وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتقوم على الاحترام والتنافس الشريف وحفظ كرامة الجميع".

    ونوّه التعاون في بيانه بأن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي، هي بمثابة تصرفات فردية لا يجوز نسبتها إلى جماهير النادي، التي يعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية ومسؤولة، مع التعهد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار الواقعة وردع كل مسيء".

    ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا بالتضامن مع رابطة دوري المحترفين، لاستنكار الممارسات غير المقبولة التي شهدتها مباراة التعاون والهلال، مشددًا على أن الإساءة أو الاستفزاز يعد سلوكًا مرفوضًا لا مكان له في كرة القدم السعودية.

    وأكد الاتحاد السعودي أن اللجان المختصة رصدت تلك الممارسات، وقد اتخذت الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وسيتم الإعلان عنها فور استكمالها.

دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال crest
الهلال
الهلال
الغرافة crest
الغرافة
الغرافة
دوري أبطال آسيا 2
النهضة crest
النهضة
ALN
التعاون crest
التعاون
التعاون