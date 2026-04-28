روبن نيفيش يرعب جمهور الهلال وسيموني إنزاجي يكشف موقفه.. ويعلنها: لم أشاهد مثل إصابة خاليدو كوليبالي "الغريبة"

وفي هذا السياق.. سقط النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، على أرضية ملعب "المملكة أرينا"؛ وذلك في نهاية المواجهة ضد نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتدخل الجهاز الطبي لنادي الهلال على الفور، لمعالجة نيفيش - الساقط على أرضية الملعب -؛ قبل أن ينهض اللاعب مرة أخرى، ولكن مع صعوبة كبيرة في الحركة.

ويبدو أن متوسط الميدان البرتغالي؛ عانى من إصابة قوية على مستوى كاحل القدم، والتي جعلته لا يستطيع الحركة بشكلٍ جيد.