احذر يا الهلال من روبن نيفيش .. سيناريو محمد صلاح ليس ببعيد!

لا يختلف اثنان على القيمة الكبيرة التي أضافها "العازف" البرتغالي روبن نيفيش، منذ قدومه إلى الهلال، والذي شكل ثنائية رائعة مع سيرجي سافيتش، جعلت الجماهير تثق بأن وسط ميدان الزعيم "في أمان"، فضلًا عن أدواره الدفاعية، وتفننه في إحراز الأهداف بطرق رائعة.

ولكن، أمر غريب أصاب روبن نيفيش، وكأنه يصرّ على إخراج نفسه من الملعب، فهو لم يتوقف عن إثارة الجدل، بتصريحاته الهجومية ضد الحكام، والحديث عن عدالة المنافسة.

البرتغالي الذي قال عند مجيئه "لم نأتِ إلى السعودية من أجل التقاعد"، والذي خرج في أكثر من مناسبة للدفاع عن دوري روشن، بات يتحدث كثيرًا عن "أزمات" عدالة المنافسة، وكأننا نشاهد نسخة أخرى من نيفيش.