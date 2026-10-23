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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

روبن نيفيش يكشف عن "معاناة الهلال" بسبب الصراع الحوثي.. ويهاجم الاتحاد الآسيوي!

الهلال
روبن نيفيز
القادسية ضد الهلال
القادسية
دوري روشن السعودي
الشمال ضد الهلال
الشمال
دوري أبطال آسيا النخبة

ماذا قال روبن نيفيش؟!

خرج البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، بتصريحات شديدة اللهجة؛ وذلك بعد الفوز على نادي القادسية، مساء اليوم الجمعة.

الهلال فاز (3-2) على مضيفه القادسية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نيفيش سعيد بالفوز.. ويؤكد على صعوبة القادسية

    في البداية.. أعرب البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، عن سعادته الكبيرة بالفوز على نادي القادسية؛ وذلك في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نيفيش أكد في تصريحات لشبكة قنوات "ثمانية"، صعوبة الفوز أمام نادٍ مثل القادسية؛ خاصة على أرضية ميدانه، ووسط جماهيره.

    وأشار نيفيش إلى أن القادسية فريق معقد تكتيكيًا؛ ولذا فإن الزعيم الهلالي كان مطالبًا ببذل مزيد من الجهد، لتحقيق الانتصار عليه.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نيفيش يعترف.. نجوم الهلال مرهقون للغاية!

    واستكمالًا لتصريحاته.. اعترف البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، بأن نجوم الزعيم "مرهقون للغاية"؛ وذلك بسبب الظروف اللوجيستية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، في الفترة الأخيرة.

    وكشف نيفيش عن أن الهلال استغرق 25 ساعة كاملة، في سفرياته الأخيرة بـ"الحافلة"؛ بسبب إغلاق بعض المطارات في البلاد، في أعقاب استهدافها من قِبل الحوثيين.

    وشدد النجم البرتغالي على أن هذا الأمر زاد من الأعباء البدنية على الفريق بالكامل؛ بالتزامن مع ضغط الروزنامة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، من الأساس.

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    نيفيش يفتح النار على الاتحاد الآسيوي!

    أخيرًا.. فتح النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، النار على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ وذلك بعد الإرهاق الشديد الذي يمر به نجوم الزعيم، في الفترة الأخيرة.

    واتهم نيفيش الاتحاد القاري بعدم مراعاة الصحة البدنية والذهنية للاعبين؛ بسبب رفضه تأجيل مباريات الهلال في مسابقة دوري أبطال آسيا.

    وأضاف: "الاتحاد الآسيوي يهتم فقط بإقامة المباريات.. مع الأسف؛ سنضطر للسفر 5 ساعات أخرى إلى قطر، وربما 10 ساعات للعودة".

    ويحل الفريق الهلالي ضيفًا على نادي الشمال القطري، يوم الثلاثاء القادم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وكان نيفيش يُمني النفس بأن يراعي الاتحاد الآسيوي، الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية حاليًا، ويقوم بتأجيل بعض المباريات.

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  • Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال يقدم بداية موسم مميزة

    عملاق الرياض الهلال يقدم بداية موسم مميزة في 2026-2027، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ آخرها الفوز (3-2) على نادي القادسية، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري؛ برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات مقابل هزيمة، مع مباراة مؤجلة.

    أيضًا.. حقق الزعيم الانتصار في أول جولتين من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا؛ إلى جانب التأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

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الشمال

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