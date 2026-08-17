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أحمد فرهود

تألُق روبن نيفيش يؤكد "نقطة ضعف الهلال" ضد الرائد.. وحذار يا سيموني إنزاجي من تدمير الموهبة الجديدة

فقرات ومقالات
الهلال
سيموني إنزاجي
روبن نيفيز
كريم بنزيما
الرائد ضد الهلال
الرائد
كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال يطير إلى ثمن نهائي أغلى الكؤوس رسميًا..

"ما أشبه الليلة بالبارحة"؛ فمباريات عملاق الرياض الهلال مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، أصبحت مثل الأيام الروتينية المحفوظة.

نعم.. "هلال إنزاجي" لا ينهزم محليًا؛ ولكنه يقدّم نفس الأداء الاعتيادي، الذي لا يمتع عاشق الساحرة المستديرة في أي مكان بالعالم.

وآخر حلقات هذا المسلسل الروتيني؛ كان خلال الفوز (2-0) على نادي الرائد، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027

ثنائية الزعيم الهلالي في شباك الرائد، جاءت بواسطة نفس اللاعب؛ وهو متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، في الدقيقتين 14 و80 تواليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على الرائد..

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "هلال إنزاجي" يواصل سلسلة عدم الخسارة محليًا

    لك أن تتخيل عزيزي القارئ، أن مدربًا لم يعرف الهزيمة في 41 مباراة محلية؛ ورغم ذلك يتعرض للانتقادات يوميًا، مع مطالبات جماهيرية بـ"إقالته" من منصبه.

    الحديث هُنا عن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال؛ الذي تولى المهمة رسميًا صيف عام 2025، مع تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الرياضي الماضي.

    واستهل "هلال إنزاجي" حملة الدفاع عن لقبه، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027؛ بالفوز الصعب على نادي الرائد (2-0)، في دور الـ32.

    وبهذا الفوز.. واصل الزعيم الهلالي سلسلة "عدم الخسارة" محليًا، تحت قيادة مدربه الإيطالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 41.

    * فوز: 32.

    * تعادل: 9.

    * خسارة: 0.

    والتعادلات التسعة جاءت في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ ما جعل الهلال يخسر اللقب المحلي الكبير، لمصلحة الغريم التاريخي النصر.

    ويبقى السبب الرئيس في غضب الجمهور الهلالي، على سيموني إنزاجي؛ هو ضياع "هوية" الفريق، وتقديم مستويات فنية سيئة للغاية.

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  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    سيموني إنزاجي.. "الظالم والمظلوم" في الهلال

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية.. سنحاول أن نتحدث الآن، عن نقطتين مهمتين للغاية؛ بخصوص عملاق الرياض الهلال، هما:

    * أولًا: سوء مستوى الهلال مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    * ثانيًا: "ركلات الجزاء" العديدة للزعيم الهلالي في 2026-2027.

    وبالطبع.. المدير الفني "أول شخص يُلام" على سوء أداء الفريق؛ وهو ما يحدث مع إنزاجي في الهلال، منذ الموسم الرياضي الماضي.

    ولكننا أصبحنا لا نعرف حقًا؛ هل إنزاجي "ظالم أم ضحية"، فيما وصل إليه الزعيم الهلالي حاليًا.

    إنزاجي مسؤول بالتأكيد على شكل الهلال السيئ؛ فهو كمدير فني مطالب بإيجاد الحلول التكتيكية والفنية، وإخراج أفضل ما في لاعبيه.

    إلا أننا لكي نكون مُنصفين مع هذا المدرب؛ فهو استلم مهمة قيادة الهلال في مرحلة سيئة للغاية، كالتالي:

    * انخفاض جماعي لأداء معظم نجوم الهلال.

    * فشل إداري في تلبية بعض احتياجاته من الصفقات.

    مثلًا.. الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أصبح لغزًا كبيرًا، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 تحديدًا؛ حيث لم يقدّم المستوى المعهود منه، وخاصة ضد نادي الرائد في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    كما أنه رغم كثرة الصفقات الهلالية، منذ يناير الماضي وحتى الآن؛ إلا أن قليل منها كان بطلب مباشر من إنزاجي، خاصة في خط الهجوم.

  • Real-Madrid-Celta-Vigo-La-LigaAFP

    ظاهرة ريال مدريد تتأكد مع الهلال.. ولكن!

    واستكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ سنتطرق الآن إلى نقطة "ركلات الجزاء" العديدة، التي يتحصل عليها عملاق الرياض الهلال.

    الهلال في مباراتين فقط، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، تحصل على 4 "ركلات جزاء"؛ وذلك على النحو التالي:

    * الهلال (4-2) الفيصلي: الحصول على 3 "ركلات جزاء" في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * الرائد (2-0) الهلال: الحصول على "ركلة جزاء" في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ودائمًا ما يُقال إن الهلال هو "ريال مدريد آسيا"؛ وذلك بسبب زعامة كل منهما للقارة التي يتواجدان فيها، مع القوة الإدارية والاقتصادية التي يتمتعان بها.

    ويُمكن أن يُضاف على ذلك؛ التشابُه في ظاهرة "ركلات الجزاء" العديدة لكل منهما، في المباريات المحلية.

    وعشاق العملاق الكتالوني برشلونة؛ كانوا يزعمون أن غريمهم التاريخي ريال مدريد، لا يستطيع الفوز بدون الحصول على "ركلات جزاء".

    نفس الأمر يتكرر من منافسي الهلال، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بسبب "ركلات الجزاء" العديدة، سواء ضد الفيصلي أو الرائد.

    هُنا.. يجب أن نُشير من ناحيتنا، إلى أمرين مهمين بخصوص ذلك؛ وهما:

    * أولًا: هُناك إجماع من المحللين على صحة "ركلات جزاء" الهلال؛ سواء ضد الفيصلي أو الرائد.

    * ثانيًا: "ركلات الجزاء" هي جزء من اللعبة؛ حيث تدل على مهارة وذكاء نجوم الهلال، داخل منطقة الـ18 للخصوم.

    أي أن ليس كل فريق يحتسب ضده "ركلات جزاء"، يكون ذلك بسبب مساعدة التحكيم له؛ فقد يعود هذا الأمر إلى مهارة نجومه وذكائهم، أو حتى سذاجة الخصوم.

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  • Ruben Neves Al-Hilal 2025-26Getty

    روبن نيفيش يؤكد "نقطة ضعف" الهلال

    أخيرًا.. يجب الوقوف على اسمين، في صفوف عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد الفوز على نادي الرائد، وهما:

    * أولًا: متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.

    * ثانيًا: الجناح السعودي الشاب صبري دهل.

    نيفيش يواصل بدايته التهديفية القوية، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث يعتبر حلًا مهمًا لفريق الهلال الأول لكرة القدم، سواء في الكرات الثابتة أو التسديدات البعيدة.

    وسجل نيفيش 4 أهداف في مباراتين؛ بواقع ثنائية ضد الفيصلي في دوري روشن السعودي للمحترفين، ومثلهما أمام الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وعندما يكون لاعب وسط، هو "الهداف الأول" لفريقه؛ فهذا قد يكون مؤشرًا على التنوع التكتيكي الكبير، أو ضعف الهجوم.

    وفي حالة الزعيم الهلالي.. نحن نعرف أن تصدر نيفيش لقائمة هدافي فريقه؛ هو دلالة على ضعف المهاجمين، وخاصة الفرنسي كريم بنزيما.

    أما بخصوص دهل؛ فهذا اللاعب يمتلك من الإمكانات الفنية الكثير، التي تجعله قادرًا على أن يكون نجم السعودية الأول قريبًا.

    إلا أن ما شاهدناه في مواجهة الرائد، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ هو أن المدير الفني الإيطالي للهلال سيموني إنزاجي، "يقتل" إمكانته.

    واعتمد إنزاجي على دهل، في مركز "الوسط الأيمن" ضد الرائد، وذلك في خطة "3-5-2"؛ الأمر الذي حد من إظهار هذا اللاعب الموهوب، لأفضل إمكاناته.

    لذا.. يجب على المدير الفني الإيطالي، العمل على توظيف دهل بشكلٍ أفضل؛ وذلك حتى لا يفقد الهلال موهبة جديدة، استكمالًا لما حدث في العامين الأخيرين.

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