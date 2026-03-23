روبن فان بيرسي يوجه تحذيرًا ينذر بالسوء لرحيم ستيرلينغ بعبارة «عاجلاً وليس آجلاً» بعد أدائه المتواضع الأخير أمام فينورد

بعد صافرة النهاية، تحدث فان بيرسي بصراحة عن التحديات التي تواجه لاعبه الجديد البارز، معترفاً بأنه على الرغم من أن ستيرلينج يبذل جهداً كبيراً، إلا أن النادي لا يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية حتى يستعيد إيقاعه. واعترف المهاجم السابق لمانشستر يونايتد بأن ستيرلينج لا يزال في مرحلة الاستعداد بعد فترة من التوقف عن اللعب في لندن، لكنه شدد على أن متطلبات كرة القدم الاحترافية لا ترحم.

"هذان العالمان بحاجة إلى التوافق في أقرب وقت ممكن"، اعترف فان بيرسي بعد المباراة. "نحن نعمل على ذلك، حيث أن أهم شيء هو الفوز بالمباريات خلال هذه الفترة التي يزداد فيها رحيم لياقةً بدنيةً.

"لذا، أنا أحترم وأدرك الموقف الذي يمر به، لكن في الوقت نفسه، علينا أن نحقق النتائج المطلوبة كنادٍ. علينا أن نحتل المركز الثاني، الأمر بهذه البساطة. أعتقد أنه يخطو خطوات إلى الأمام من حيث لياقته البدنية، ومن حيث أدائه. وفي الوقت نفسه، أريد أن أرى تأثيرًا أكبر بعيدًا عن الكرة، وتأثيرًا أكبر مع الكرة".