روبرت ليفاندوفسكي يكشف سبب توقفه عن تناول الشوكولاتة ويشيد بزوجته آنا لدورها الأساسي في مسيرة نجم برشلونة الرائعة

في حين أن تفاني المهاجم لا شك فيه، إلا أنه يعزو الفضل إلى زوجته آنا في قدرته الرائعة على التحمل التي تمكنه من المنافسة على أعلى مستوى بينما يتجه أقرانه إلى التقاعد. آنا، الحائزة على ميدالية عالمية في الكاراتيه والتي أصبحت خبيرة تغذية مشهورة، لعبت دوراً أساسياً في تحسين حالته البدنية والعقلية منذ اليوم الأول.

قال ليفاندوفسكي: "كنت أعتقد أنني أعرف الكثير عن التغذية ونمط الحياة الصحي. إنها أول أخصائية نفسية لي: بعد مباراة جيدة أو سيئة، هي أول شخص أتحدث إليه، ليس فقط عن كرة القدم، ولكن عن ذهني. ما أفكر فيه، ما أشعر به. من المهم أن أتمكن من التحدث إلى شخص مثلها. إنها تعرفني جيدًا، ويمكنها أن تخبرني بما يمكنني فعله، ليس فقط في كرة القدم، ولكن أيضًا مع زملائي في الفريق أو المدربين. على الرغم من أنها لا تسجل الأهداف، إلا أنها لا تزال جزءًا مني". عندما سُئل عما إذا كان سيظل مهيمنًا على المستوى العالمي في سن 37 لو كان متزوجًا من شخص آخر، كان نجم برشلونة صريحًا بشكل ملحوظ بشأن تأثيرها. "لا أعرف، لكنها تساعدني كثيرًا! خاصة في بداية مسيرتي، لأنها ساعدتني على رؤية الفرق بين القيام بهذا الشيء أو عدم القيام به. ربما بدون مساعدتها، لم أكن لأصل إلى المستوى الذي أنا عليه الآن."