AFP
ترجمه
روبرت ليفاندوفسكي يحطم رقم ليونيل ميسي القياسي في دوري أبطال أوروبا بتسجيله ثنائية في الفوز الساحق على نيوكاسل
برشلونة يتأهل إلى ربع النهائي بأسلوب رائع
حسم العملاق الكتالوني تأهله بفوزه الساحق بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين يوم الأربعاء. وبعد التعادل المثير 1-1 في ملعب سانت جيمس بارك في مباراة الذهاب، والذي أنقذه لامين يامال بركلة جزاء في الدقيقة 96، تحولت مباراة الإياب إلى هزيمة ساحقة مذهلة. وعلى الرغم من استقبال المضيفين لهدفين في الشوط الأول على يد أنتوني إيلانجا، إلا أنهم استجمعوا قواهم بشكل رائع. وألغى هدفان من رافينيا ومارك برنال أهداف "المغار" قبل أن يسجل لامين يامال ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول ليضع أصحاب الأرض في الصدارة.
تبع ذلك أداء رائع من برشلونة في الشوط الثاني، حيث سجل ليفاندوفسكي ثنائية بين هدفي فيرمين لوبيز ورافينها، ليحسم الفوز بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين.
تجاوز أسطورة النادي
لم يقتصر دور الهدفين اللذين سجلهما المهاجم البولندي في الشوط الثاني على ضمان الفوز فحسب، بل غيّر مسار التاريخ. فمن خلال تسجيله هدفين في الدقيقتين 56 و61، رفع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا رصيده من الأهداف التي سجلها في دوري أبطال أوروبا إلى 41 هدفًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 40 هدفًا الذي كان يحمله ميسي. بدأت قصة حب المهاجم المخضرم مع البطولة الأوروبية قبل أكثر من 14 عاماً مع بوروسيا دورتموند ضد أولمبياكوس، ويبلغ رصيده الآن 107 أهداف في البطولة. ويواصل إنهاءه الدقيق للفرص ترسيخ إرثه كأحد أكثر المهاجمين قسوة شهدها القارة على الإطلاق.
أداء هجومي ثابت في جميع المسابقات
يُبرز هذا الإنجاز التاريخي التأثير المستمر لهذا اللاعب المخضرم وطول مسيرته، حيث يواصل تحدي سنه. ففي 36 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 16 هدفاً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. وتشمل حصيلته 11 هدفاً في الدوري الإسباني، وأربعة في المسابقات الأوروبية، وهدفاً واحداً في كأس السوبر الإسباني. علاوة على ذلك، فإن ثنائيته ضد نيوكاسل رفعت رصيده في دوري أبطال أوروبا مع البلوغرانا إلى 23 هدفاً. وهو الآن يقترب بسرعة من علامة الـ25 هدفاً التي يتقاسمها ريفالدو ولويس سواريز، ويهدف إلى الصعود إلى مراكز أعلى في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي على الصعيد القاري.
الهيمنة المحلية والتحديات الأوروبية المقبلة
وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تنتظرهم مباراة مثيرة في ربع النهائي ضد أتلتيكو مدريد، بعد فوزهم في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 على توتنهام هوتسبير. وعلى الصعيد المحلي، يحتل الكتالونيون صدارة الدوري الإسباني بفارق مريح برصيد 70 نقطة من 28 مباراة، محافظين على فارق أربع نقاط عن ريال مدريد. يستمر سعيهم نحو المجد المحلي بمباراة على أرضهم ضد رايو فايكانو في 22 مارس، قبل مواجهة حاسمة في الدوري ضد رجال دييغو سيميوني في 4 أبريل، قبل أيام قليلة من احتمال لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا. يتضمن الجدول المزدحم بعد ذلك ديربي محلي ضد إسبانيول في 12 أبريل، في ظل سعيهم نحو الألقاب على جبهات متعددة.
