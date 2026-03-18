روبرت ليفاندوفسكي يحطم رقم ليونيل ميسي القياسي في دوري أبطال أوروبا بتسجيله ثنائية في الفوز الساحق على نيوكاسل

حسم العملاق الكتالوني تأهله بفوزه الساحق بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين يوم الأربعاء. وبعد التعادل المثير 1-1 في ملعب سانت جيمس بارك في مباراة الذهاب، والذي أنقذه لامين يامال بركلة جزاء في الدقيقة 96، تحولت مباراة الإياب إلى هزيمة ساحقة مذهلة. وعلى الرغم من استقبال المضيفين لهدفين في الشوط الأول على يد أنتوني إيلانجا، إلا أنهم استجمعوا قواهم بشكل رائع. وألغى هدفان من رافينيا ومارك برنال أهداف "المغار" قبل أن يسجل لامين يامال ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول ليضع أصحاب الأرض في الصدارة.

تبع ذلك أداء رائع من برشلونة في الشوط الثاني، حيث سجل ليفاندوفسكي ثنائية بين هدفي فيرمين لوبيز ورافينها، ليحسم الفوز بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين.