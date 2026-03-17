روبرت ليفاندوفسكي مستعد لقبول تخفيض راتبه من أجل البقاء في برشلونة رغم اهتمام دوري MLS والسعودية بضمه

أفادت التقارير أن ليفاندوفسكي أبدى رغبة واضحة في تمديد إقامته في ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، حتى لو كان ذلك يعني تقاضي راتب أقل. ولا يزال المهاجم البولندي الغزير التهديف هدفاً لفرق الدوري الأمريكي لكرة القدم، وتحديداً فريق «شيكاغو فاير»، إلى جانب العديد من الأندية الطموحة في الدوري السعودي للمحترفين. ومع ذلك، فإن أولوية المهاجم هي توفير الاستقرار لعائلته، التي اندمجت تماماً في الحياة في برشلونة.

مع اقتراب عيد ميلاده الثامن والثلاثين في أغسطس المقبل، يُظهر اللاعب السابق في بايرن ميونيخ مستوى نادرًا من الواقعية فيما يتعلق بدوره. ويُفهم أنه على استعداد لقبول راتب مخفض ومكانة ثانوية محتملة في التسلسل الهرمي لفريق برشلونة لمساعدة النادي على تجاوز قيود اللعب المالي النظيف الحالية.