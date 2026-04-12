روبرت ليفاندوفسكي "متأثر بشدة" بوفاة مساعد مدرب منتخب بولندا المفاجئة والمأساوية
مأساة تحل بالمنتخب البولندي
أكد الاتحاد البولندي لكرة القدم الخبر المأساوي يوم الجمعة، معلناً أن ماجييرا، مساعد مدرب المنتخب الوطني، قد توفي بشكل مفاجئ. وتشير التقارير إلى أنه شعر بتوعك أثناء ممارسته للركض، فتم نقله على الفور إلى المستشفى العسكري في فروتسواف. ورغم بذل الطاقم الطبي قصارى جهده، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل. يقال إن الخبر كان له تأثير عميق على ليفاندوفسكي، الذي كان يربطه بالمدرب علاقة وثيقة على الصعيدين المهني والشخصي، حيث أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه "تأثر بشدة". كان ماجييرا شخصية محترمة في كرة القدم البولندية، حيث عمل كلاعب ومدرب في ليجيا وارسو قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة يان أوربان. وقد تركت وفاته المفاجئة أسرة كرة القدم البولندية بأكملها في حالة حداد.
تكريم ليفاندوفسكي المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي
وقد لجأ ليفاندوفسكي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنه، حيث نشر تكريماً مؤثراً لمدربه الراحل. ونشر المهاجم المخضرم صورة مؤثرة بالأبيض والأسود تجمعهما وهما يسيران ويتحدثان خلال إحدى جلسات التدريب، لتجسد جوهر العلاقة التي ربطتهما على أرض الملعب. وتسلط الرسالة الضوء على الشعور العميق بالفقدان الذي ينتاب قائد المنتخب البولندي، الذي أمضى معظم مسيرته الدولية في العمل جنباً إلى جنب مع طاقم عمل متفانٍ مثل ماجييرا. وكتب مهاجم برشلونة: "يا مدرب، لم يكن من المفترض أن يكون الأمر هكذا... تعازيّ لأسرته وأقرب الناس إليه".
غياب عن ديربي كاتالونيا
على الرغم من الأجواء العاطفية التي سادت خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم إدراج اسم ليفاندوفسكي ضمن قائمة البدلاء في فوز برشلونة 4-1 على إسبانيول في ديربي كاتالونيا يوم السبت. ورغم أن هانسي فليك شوهد وهو يجري محادثة مطولة مع المهاجم قبل بداية الشوط الثاني، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا ظل في النهاية بديلاً لم يشارك طوال المباراة التي أقيمت على ملعب سبوتيفاي كامب نو. من المرجح أن قرار إبقاء المهاجم على مقاعد البدلاء كان مزيجاً من الاهتمام بسلامته العاطفية وضمان أن يكون في أفضل حالة بدنية لمواجهة التحديات القادمة في أوروبا.
الأنظار تتجه نحو المواجهة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا
ورغم أن خسارة ماجييرا لا تزال تثقل كاهله، يُتوقع أن يقود ليفاندوفسكي هجوم برشلونة في مباراة أوروبية حاسمة يوم الثلاثاء المقبل. ويتوجه «البلوجرانا» إلى ملعب «المتروبوليتانو» لمواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهم يواجهون عائقاً صعباً يتمثل في تأخرهم بنتيجة 2-0 من مباراة الذهاب.