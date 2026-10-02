هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Robert Lewandowski GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

روبرت ليفاندوفسكي ضد رومانيا.. أسكت منتقديه وأعاد ظاهرة غائبة منذ 7 سنوات على أنقاض "خصمه المفضل"!

فقرات ومقالات
روبرت ليفاندوفسكي
بولندا ضد رومانيا
بولندا
رومانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني

واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ الساحرة المستديرة..

"كلما كبر إزداد جمالًا"؛ هكذا يحق لنا أن نصف المهاجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي؛ بعد الأداء الذي قدّمه في مباراة منتخب بلاده ضد رومانيا، مساء يوم الجمعة.

ليفاندوفسكي قاد بولندا للفوز (6-0) ضد منتخب رومانيا الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثامنة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، المسار الثاني.

وبهذه النتيجة؛ وصل المنتخب البولندي إلى النقطة الرابعة في "المركز الثالث"، وبفارق نقطة عن البوسنة والهرسك "الوصيفة" و3 نقاط عن السويد "المتصدرة".

أما منتخب رومانيا الأول لكرة القدم؛ فقد تجمد في قاع ترتيب "المجموعة الثامنة" من المسار الثاني لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، بدون أي نقطة حتى الآن.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ليفاندوفسكي في مباراة بولندا ورومانيا..

  • منتخب رومانيا.. خصم مفضل دوليًا لروبرت ليفاندوفسكي

    سجل المهاجم الكبير روبرت ليفاندوفسكي 3 أهداف "هاتريك"، في فوز منتخب بلاده بولندا (6-0) ضد رومانيا؛ وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثامنة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، المسار الثاني.

    وبالتالي؛ واصل ليفاندوفسكي هوايته المفضلة بهز شباك المنتخب الروماني الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * عام 2016: هدفان في فوز بولندا (3-0) ضد رومانيا، في تصفيات كأس العالم.

    * عام 2017: 3 أهداف "هاتريك" في فوز بولندا (3-1) ضد رومانيا، في تصفيات كأس العالم.

    * عام 2026: 3 أهداف "هاتريك" في فوز بولندا (6-0) ضد رومانيا، في دوري الأمم الأوروبية.

    وإجمالًا.. سجل ليفاندوفسكي 8 أهداف خلال 4 مباريات، ضد منتخب رومانيا الأول لكرة القدم؛ حيث فشل في هز شباك هذا الفريق، خلال لقاء واحد فقط لا غير.

  • روبرت ليفاندوفسكي.. 3 أهداف أو أكثر في 7 مباريات دولية

    المهاجم الكبير روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 38 سنة، وصل إلى المباراة السابعة التي يسجل فيها 3 أهداف "هاتريك" أو أكثر، خلال مسيرته الدولية مع منتخب بولندا الأول لكرة القدم؛ والتي بدأت في سبتمبر من عام 2008، أي قبل 18 سنة من الآن تقريبًا.

    وسجل ليفاندوفسكي 3 أهداف "هاتريك" أو أكثر، في مباراة واحدة مع منتخب بولندا الأول لكرة القدم؛ على النحو التالي:

    * عام 2014: 4 أهداف في فوز بولندا (7-0) ضد جبل طارق، في تصفيات أمم أوروبا.

    * عام 2015: 3 أهداف في فوز بولندا (4-0) ضد جورجيا، في تصفيات أمم أوروبا.

    * عام 2016: 3 أهداف في فوز بولندا (3-2) ضد الدنمارك، في تصفيات كأس العالم.

    * عام 2017: 3 أهداف في فوز بولندا (3-1) ضد رومانيا، في تصفيات كأس العالم.

    * عام 2017: 3 أهداف في فوز بولندا (6-1) ضد أرمينيا، في تصفيات كأس العالم.

    * عام 2019: 3 أهداف في فوز بولندا (3-0) ضد لاتفيا، في تصفيات أمم أوروبا.

    * عام 2026: 3 أهداف في فوز بولندا (6-0) ضد رومانيا، في دوري الأمم الأوروبية.

    والملاحظ أن "هاتريك" ليفاندوفسكي ضد رومانيا؛ جاء بعد 7 سنوات كاملة من آخر مباراة دولية سجل فيها 3 أهداف، وتحديدًا ضد منتخب لاتفيا.

  • ماذا قدّم روبرت ليفاندوفسكي في مباراة بولندا ورومانيا؟

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ فإن المهاجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي يبدو أنه استعاد شبابه ضد منتخب رومانيا الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة.

    نعم عزيزي القارئ؛ ليفاندوفسكي بغض النظر عن أهدافه الثلاث ضد رومانيا، قام بالآتي:

    * أولًا: الخروج المستمر من منطقة الـ18؛ لفتح المساحات إلى زملائه.

    * ثانيًا: المشاركة في بناء اللعب مع زملائه؛ سواء في الوسط أو الهجوم.

    * ثالثًا: العودة لتقديم المساعدة الدفاعية؛ خاصة في الكرات الثابتة.

    أي أن مباراة بولندا ورومانيا، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثامنة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني -؛ كانت الأفضل على المستوى الدولي لليفاندوفسكي، منذ فترة طويلة للغاية.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • عندما أسكت روبرت ليفاندوفسكي منتقديه بـ"هاتريك رومانيا"!

    وأخيرًا.. نستطيع القول إن مواجهة منتخب بولندا ضد رومانيا، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثامنة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني -؛ أسكتت بعض الأصوات التي تعالت مؤخرًا، بشأن انتهاء المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

    هذه الأصوات تعالت بعد فشل ليفاندوفسكي، في تسجيل أي هدف سواء مع نادي شيكاغو فاير الأمريكي أو منتخب بولندا، في آخر 4 مباريات؛ على النحو التالي:

    * الدوري الأمريكي: شيكاغو (1-2) نيو إنجلاند.

    * الدوري الأمريكي: شيكاغو (0-3) ناشفيل.

    * دوري الأمم الأوروبية: بولندا (0-0) البوسنة والهرسك.

    * دوري الأمم الأوروبية: بولندا (1-3) السويد.

    إلا أن ليفاندوفسكي عاد بقوة، في مباراة بولندا ورومانيا؛ ليحرز 3 أهداف "هاتريك" دفعة واحدة، كما ذكرنا.

    ومن الممكن أن راحة ليفاندوفسكي، ومشاركته لمدة دقيقتين فقط في المباراة الأخيرة ضد السويد؛ أعاد إحياء اللاعب بدنيًا، وهو ما جعله يظهر بشكلٍ أفضل ضد رومانيا.

    ويجب على منتخب بولندا وشيكاغو فاير، أن يراعيا عمر ليفا المتقدم؛ رغم أن اللاعب سجل بصفةٍ عامة 7 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في 15 مباراة، مع فريقه الأمريكي.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
البوسنة والهرسك crest
البوسنة والهرسك
البوسنة
بولندا crest
بولندا
بولندا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
رومانيا crest
رومانيا
رومانيا
السويد crest
السويد
السويد