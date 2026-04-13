نظرية "اللاعب السعودي" تحول روبرتو مانشيني من تائه مع السد إلى زعيم .. و"قطط" الهلال ترفع الحرج عن سالم الدوسري!

أبرز ملامح انتصار السد أمام الهلال في دور الـ16 من النخبة الآسيوية..

"الأفضلية للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة كون البطولة مقامة في جدة" .. مقولة انهارت الليلة على صخرة السد بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني!

الزعيم القطري نجح في الإطاحة بالهلال السعودي من النخبة الآسيوية يوم الإثنين، بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، ضمن دور الـ16، ليعبر لربع النهائي.

أفضلية التسجيل أولًا كانت دائمًا لصالح الزعيم السعودي، حيث ثلاثية  سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقائق 29، 55 و67.

فيما كانت العودة في كل مرة لصالح الزعيم القطري، إذ سجل كلاودينيو، رافا موخيكا وروبرتو فيرمينو في الدقائق 36، 58 و70، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (3-3)، وهي نفسها نتيجة الشوطين الإضافيين.

أما في ركلات الترجيح، فقد أهدر فيرمينو الضربة الأولى للسد، فيما أهدر الثنائي كريم بنزيما وسايمون بوابري من الهلال، ليتفوق الفريق القطري بنتيجة (4-2).


هذا الفوز هو الأول لـ"المعلم" روبرتو مانشيني أمام "تلميذه" سيموني إنزاجي، إذ كان قد تلقى الهزيمة أمامه من قبل عام 2016، وقتما انتصر لاتسيو أمام إنتر (2-0) في الدوري الإيطالي.

وبعيدًا عن المواجهة القديمة بين المدربين الإيطاليين، دعونا نتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الليلة بين الهلال والسد في السطور التالية..

  Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    روبرتو مانشيني .. انتصر بنظرية "اللاعب السعودي"

    مباراة من الزمن الجميل للسد في دوري أبطال آسيا بعد معاناة في مرحلة الدوري، وكأن الزعيم القطري غيّر جلده تمامًا، رغم غياب عدد من اللاعبين، على رأسهم نجمه جيليرمي توريس.

    الفريق الذي خسر، في فبراير الماضي، من الاتحاد السعودي في مرحلة الدوري 1-4 بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بعد إقالة الإسباني سيرخيو أليجري، أحرج الزعيم السعودي على أرضه ووسط جماهيره بمستوى رائع وقدرة على العودة في كل مرة تتأخر بها النتيجة.

    السبب ربما معنوي في المقام الأول، حتى وإن كان الهلال سيئًا فنيًا، فهي نظرية "اللاعب السعودي" التي أطاحت بالإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للسد، من على رأس القيادة الفنية للمنتخب السعودي قبل أكثر من عام..

    ببساطة، خلال مواجهة الاتحاد في مرحلة الدوري، لم يكن هنا سوى لاعبين محليين اثنين فقط؛ مهند الشنقيطي وحسن كادش .. فلم يحسن مانشيني التعامل مع 9 لاعبين أجانب.

    أما الليلة فقد اضطر الهلال للتعويل على اللاعبين المحليين بنسبة أكبر، حيث ستة دفعة واحدة: علي لاجامي، حسان تمبكتي، سالم الدوسري، محمد كتو، متعب الحربي وسلطان مندش .. فما أسهل المهمة على مدرب يتحسر الإعلام السعودي حاليًا على أنه لم يستمع له حين قال: "اللاعب السعودي لا يعرف شيئًا عن كرة القدم".

    لا نقول إن أجانب الهلال قدموا مباراة جيدة الليلة، والمحليون هم سبب الخسارة، إنما "انتصر مانشيني معنويًا في المقام الأول"؛ ظهر هذا حتى في تعليماته للاعبيه على مدار الـ90، حيث الضغط على قلبي الدفاع علي لاجامي وحسان تمبكتي، مع اللعب على ثنائي الطرف الأيمن سلطان مندش ومتعب الحربي .. ومن هنا كانت العودة في كل مرة يتقدم بها الأزرق، بل إن العودة لم تستغرق أكثر من سبع دقائق في كل مرة.

    مانشيني حتى لم يغير أي لاعب على مدار الـ120 دقيقة كاملة، لأنه يعلم تمامًا مدى سوء لياقة اللاعب السعودي!

  • وداعًا هوية الهلال .. والهزيمة بجدة والحسرة في المغرب

    "نحن فريق لا يقف على لاعب واحد" .. سنوات والهلال يطبق هذه المقولة بحذافيرها، مهما كان الاسم الغائب عن صفوفه، حتى انهارت تمامًا في الموسم الجاري.

    الأمثلة كثيرة في الموسم الجاري عن هذه المقولة .. ما يجعلنا نقول بثقة "وادعًا هوية الهلال" .. لكن إن خصصنا الحديث عن مواجهة الليلة أمام السد، فإصابة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي كانت كافية لنرى خط دفاع منهار تمامًا بقيادة الثنائي علي لاجامي وحسان تمبكتي، حيث ثلاثة أهداف من بين الثنائي بكل سهولة وبجمل مكررة، بل يُعاب على السد أنه لم يضغط أكثر لإضافة المزيد من الأهداف.


    واستمرارًا مع الحديث عن الدفاع، لا يمكن إغفال مستوى الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تحول من نجم صاحب ثقة كبيرة في النفس إلى مجرد لاعب مهزوز سواء في خروجه من مرماه أو حتى في لقطات إمساكه بالكرة .. بخلاف الأهداف الثلاثة التي سكنت مرماه، عُد وشاهد أي مواجهة ثنائية بين أسد الأطلسي وأي من لاعبي الخصم داخل منطقة الجزاء لتُدرك مدى الانحدار الكبير في شخصية الحارس مؤخرًا، ربما الميزة الوحيدة التي لا يزال محافظًا عليها هي قدرته على التعامل مع التسديدات بعيدة المدى!

    هذا المستوى المتواضع لحارس المنتخب المغربي الأول قبل شهرين فقط من كأس العالم 2026، يدق أول ناقوس خط في بلاده التي تحاول تكرار إنجاز مونديال قطر 2022.


  Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    سالم الدوسري .. سخرية القدر وضعتك أمام أكرم عفيف ولكن ارحموه الليلة!

    إن أحضرت أي رجل غير متابع بشكل جيد للكرة الآسيوية، وقلت له إن أكرم عفيف؛ جناح السد، وسالم الدوسري؛ جناح الهلال، كانا يتنافسان لسنوات على جائزة أفضل لاعب في القارة .. سيظن أنك تحاول الاستخفاف بعقله، وإن قُلت له إن الأخير هو صاحب الجائزة بالفعل العام الماضي (2025)، ستتعالى ضحكاته ويظن أنها مزحة!

    من سوء حظ تورنيدو الهلال أنه خاض مواجهة الليلة أمام السد، حتى وإن سجل هدفًا، فوجوده داخل المستطيل الأخضر في ظل حضور صاحب الـ29 عامًا، كان كفيلًا لمضاعفة الانتقادات له التي يتعرض لها في الأشهر الأخيرة .. هذا رغم أن النجم القطري حتى لم يعط 100% من مستواه.

    الفارق بالمختصر؟ .. القطري يتعامل بـ"ذكاء" في كل مرة تصل له الكرة حتى وإن لعبها "على الواقف"، لكن دائمًا هناك فكرة، لا تمريرات عشوائية، وإن كان تعامل المُمرر له أحبطه في بعض الفترات، إذ خلق خمس فرص لزملائه، بخلاف مشاركته في بناء اللعب بالرجوع للخلف حتى قلبي الدفاع لبدء الهجمة ومن ثم العودة لمناطق الخطورة.

    أما سالم الدوسري، فلم يخلق أي فرصة لزملائه، بخلاف تعطيله لبعض الهجمات .. لا نحتاج للحديث أكثر في هذا الجانب، فقد "قُتل بحثًا" في الموسم الجاري حتى استحق صافرات الاستهجان من جماهير الهلال في لحظة تبديله في الدقيقة 85، لكن وجب ذكره طالما أن المواجهة أمام منافسه القطري.

    بخلاف أن الحديث عن سالم "قُتل بحثًا" الموسم الجاري، فمن غير الإنصاف أن ننتقده الليلة، بينما الرباعي الأجنبي تيو هيرنانديز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيش وكريم بنزيما، قدما واحدة من أسوأ مبارياتهم وتحولوا من "أسود إلى قطط".. ففي الهلال لم ينجح أحد، حتى بعيدًا عن "تخبط" مدربه سيموني إنزاجي على خط الملعب، اعتدنا من الثلاثي الأول تحديدًا أنه يكون قادرًا على تدارك الموقف داخل المستطيل الأخضر بطريقة ما، لكنهم قرروا الاستسلام.

  • كريم بنزيما .. أسد على الصغار وقط أمام الكبار!

    "صفقة الطوارئ الهلالية تقوده لوداع النخبة الآسيوية!" .. هذا ما فعله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بإهداره ركلة الترجيح الثالثة أمام السد!

    ناهيك عن الركلة الترجيحية المهدرة، الفرنسي طوال الـ120 دقيقة لم يسدد أي تسديدة على المرمى، وكان إكمالًا للصورة الزرقاء الباهتة.


    لكن المتابع لمسيرة بنزيما مع الهلال منذ انتقاله له في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من الاتحاد، لن يتفاجأ من غياب "الحكومة" عن هز شباك السد الليلة..

    بنزيما منذ انتقاله للقلعة الزرقاء سجل "هاتريك – ثلاثية" مرتين أمام الأخدود والخلود، بجانب ثنائية أمام النجمة .. فيما كان "ضيف شرف" في مواجهات الفرق الأكبر اسمًا كالاتحاد، الفتح، الاتفاق في دوري روشن، والأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

