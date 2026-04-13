نظرية "اللاعب السعودي" تحول روبرتو مانشيني من تائه مع السد إلى زعيم .. و"قطط" الهلال ترفع الحرج عن سالم الدوسري!

"الأفضلية للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة كون البطولة مقامة في جدة" .. مقولة انهارت الليلة على صخرة السد بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني!

الزعيم القطري نجح في الإطاحة بالهلال السعودي من النخبة الآسيوية يوم الإثنين، بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، ضمن دور الـ16، ليعبر لربع النهائي.

أفضلية التسجيل أولًا كانت دائمًا لصالح الزعيم السعودي، حيث ثلاثية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقائق 29، 55 و67.

فيما كانت العودة في كل مرة لصالح الزعيم القطري، إذ سجل كلاودينيو، رافا موخيكا وروبرتو فيرمينو في الدقائق 36، 58 و70، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (3-3)، وهي نفسها نتيجة الشوطين الإضافيين.

أما في ركلات الترجيح، فقد أهدر فيرمينو الضربة الأولى للسد، فيما أهدر الثنائي كريم بنزيما وسايمون بوابري من الهلال، ليتفوق الفريق القطري بنتيجة (4-2).





هذا الفوز هو الأول لـ"المعلم" روبرتو مانشيني أمام "تلميذه" سيموني إنزاجي، إذ كان قد تلقى الهزيمة أمامه من قبل عام 2016، وقتما انتصر لاتسيو أمام إنتر (2-0) في الدوري الإيطالي.

وبعيدًا عن المواجهة القديمة بين المدربين الإيطاليين، دعونا نتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الليلة بين الهلال والسد في السطور التالية..