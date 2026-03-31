روبرتو مارتينيز يتطرق إلى المخاوف بشأن لياقة كريستيانو رونالدو، حيث يطالب مدرب البرتغال بـ«أعلى المعايير للجميع» قبل كأس العالم 2026
رونالدو يتوقف عن التدريبات بسبب مشكلة عضلية
لم يتم استدعاء رونالدو للمشاركة في مباريات التحضير لكأس العالم ضد المكسيك والولايات المتحدة بسبب الإصابة. فقد تعرض رونالدو لمشكلة عضلية أثناء مشاركته مع فريق «النصر»، متصدر الدوري السعودي للمحترفين، في 28 فبراير، مما أثار مخاوف بشأن قدرته على التحمل في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية. ويخضع اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً حالياً لتدريبات منفصلة عن المجموعة الرئيسية في الرياض، وكان غيابه عن فترة التوقف الدولية إجراءً احترازياً. ومع ذلك، أوضح مارتينيز أن الإصابة طفيفة، مشيراً إلى أن الحالة البدنية للمهاجم لا تزال تخضع للمراقبة اليومية لتلبية التوقعات الصارمة للفريق.
وتحدث مارتينيز عن الأهمية المستمرة لرونالدو في المنتخب الوطني قائلاً: "كريستيانو هو قائدنا، ونموذج يحتذى به، ولاعب يتمتع بشغف حقيقي. إنه ليس مجرد لاعب يبلغ من العمر 41 عاماً؛ بل هو لاعب يتوق إلى التحسن يومًا بعد يوم. إنه يثبت أنه قائد مثالي ومصدر إلهام للاعبين الأصغر سنًا، وشخص يرشدهم إلى الطريق الصحيح ويجسد قيمنا. وعلى أرض الملعب، سجل 25 هدفاً في آخر 30 مباراة. نحن نقيّم اللاعبين يومياً، في كل حصة تدريبية، والمعايير في المنتخب الوطني هي الأعلى للجميع".
أسئلة حول التقاعد
بعد أن سجل 143 هدفاً في 226 مباراة منذ ظهوره الأول مع منتخب البرتغال عام 2003، وصل رونالدو إلى مرحلة أصبحت فيها أي إصابة بسيطة تثير التساؤلات حول احتمال اعتزاله في نهاية المطاف. وفي معرض حديثه عن استمرارية القائد، أضاف مارتينيز: "إنه يعاني من إصابة طفيفة، ومن المرجح أن يعود للعب والتدريب الأسبوع المقبل. إنها ليست إصابة خطيرة. كريستيانو هو قائدنا؛ إنه لاعب مهم للغاية. كان قائدنا في دوري الأمم ويؤدي دورًا كبيرًا في الثلث الأخير من الملعب، تلك الحركة داخل منطقة الجزاء".
وأضاف مارتينيز بشأن الموعد المحتمل لتقاعد رونالدو: "لا نعرف. من الصعب القول. تعلمت بسرعة ألا أحاول التنبؤ بالمستقبل مع كريستيانو. إنه يركز على أن يكون الأفضل في الوقت الحالي. لا يضع خططاً للمستقبل".
عودة حاسمة إلى الإيقاع
من المتوقع أن يعود رونالدو للعب مع فريق «النصر» في مباراة يوم الجمعة ضد «النجمة»، في خطوة تمثل بداية انطلاقة أخيرة على الصعيد المحلي لضمان وصوله إلى أفضل مستويات لياقته البدنية قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب البرتغالي في كأس العالم، التي ستقام في هيوستن يوم 17 يونيو. ومن المتوقع أن يقود منتخب بلاده في مجموعة صعبة تضم أوزبكستان وكولومبيا، بالإضافة إلى إما جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جامايكا.