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Roberto Martinez Cristiano Ronaldo Nassr (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

مصلحة رونالدو أولًا: ترشيح روبرتو مارتينيز للنصر .. السيطرة على مفتاح الهلال وأزمة إنزاجي تلوح في الأفق!

فقرات ومقالات
النصر
البرتغال
كريستيانو رونالدو
روبرتو مارتينيز
كأس العالم
دوري روشن السعودي

هل تؤيد تعاقد النصر مع روبرتو مارتينيز بعد كأس العالم؟

المدرب القادم للنصر؟ .. هكذا باتت المؤشرات تحوم حول الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بشأن إمكانية انتقاله إلى العالمي، بعد انتهاء رحلته في كأس العالم.

من المتعارف عليه بأن مونديال 2026، سيكون الأخير في رحلة مارتينيز مع المنتخب البرتغالي، ولكن الجديد أن هناك مفاوضات بدأت بالفعل مع صاحب الـ52 عامًا، لخلافة جورج جيسوس في تدريب النصر.

وبحسب رواية فابريس هوكينز، فإن مفاوضات روبرتو مارتينيز مع النصر، بدأت قبل انطلاق كأس العالم، بالتزامن مع قرب انتهاء عقد المدرب مع المنتخب البرتغالي.

لنضع إذن روبرتو مارتينيز في الميزان، هل هو البديل المثالي لجورج جيسوس؟ أم أنه سيجسد معاناة للنصر - حال إتمام التعاقد - في الموسم الرياضي الجديد؟

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    السيناريو المثالي لرونالدو

    يمكن القول إن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هو الركيزة الأساسية لمشروع النصر، خاصة مع الثورة الإدارية التي شهدناها في صيف 2025، وإضفاء صبغة برتغالية على إدارة الشركة، أو الجوانب الفنية، مثل التعاقد مع المدرب جورج جيسوس وضم جواو فيليكس، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي.

    وطبقًا لسياسة روبرتو مارتينيز مع رونالدو، في منتخب البرتغال، فإن المستفيد الأكبر من صفقة انتقال المدرب إلى النصر، سيكون "الدون" بالطبع، حيث سيضمن لنفسه الاستمرار في الملاعب دون ضغوط، على الأقل لحين انتهاء عقده مع العالمي، في صيف 2027.

    في الوقت الذي يواجه فيه مارتينيز اتهامات بمجاملة رونالدو على حساب المنتخب، للدرجة التي وصف بها الدولي الإسكتلندي السابق، توني كاسكارينو، الأمر بأن روبرتو يواجه رسالة قبل الرحيل، بأنه سيبقى وفيًا لصديقه كريستيانو.

    صحيح أن رونالدو لم يعانِ من تلك النقطة، منذ انتقاله إلى النصر، بقطع النظر عن اختلاف الاسلوب، بين الاعتماد كلية على كريستيانو، كما شاهدنا مع لويس كاسترو، أو الاعتماد على قوة المنظومة ككل، مثل جورج جيسوس.

    ولكن، إن تمكن رونالدو من تحقيق لقب الدوري السعودي أخيرًا مع النصر، فمن المتوقع بنسبة كبيرة، أن يصب صاحب الـ41 عامًا، كل تركيزه في الموسم الجديد، على تحقيق حلم الألف هدف، وبالتالي، فإنه سيكون بحاجة لمدرب يعينه على استمرار المشاركة، دون ضغوط أو مخاوف من التأثر بأي انتقادات حول تراجع مستواه، وبالطبع سيكون مارتينيز الخيار المثالي لهذا الأمر.

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    أزمة إنزاجي تلوح في الأفق

    إذا عدنا بالزمن إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا في الصيف الماضي، سنتذكر واقعة سيموني إنزاجي مع الهلال، والتي فجّرها الرئيس التنفيذي ستيف كالزادا، حينما قال إن النادي السعودي كان على اتصال مع إنزاجي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، والمدرب وافق شفهيًا على الانضمام لتدريب الزعيم.

    ورغم أن إنزاجي صرّح - فيما بعد - بأنه لم يتخذ أي خطوة بشأن الرحيل عن إنتر، إلا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، بيومين، حينما اجتمع في منزل ماروتا، بحضور أوسيليو وباتشين، وأعرب عن حاجته للتغيير، إلا أن ما قاله كالزادا سلفًا، أثار ضجة واسعة في إيطاليا، ووجه الاتهامات إلى الهلال وإنزاجي، بأن هذه المفاوضات المبكرة، أثرت على المدرب الإيطالي، وكان سببًا في الخسارة الثقيلة للنيراتزوري أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة.

    ورغم أن الانتقادات ليست جديدة، بشأن روبرتو مارتينيز وتراجع أداء رونالدو، ولكن خروج مثل تلك التقارير، قد يجعل النصر بمثابة "كبش فداء" للانتقادات اللاذعة، إذا ما حقق المنتخب البرتغالي أداءً سلبيًا في كأس العالم 2026.

    ورغم أن الحكم لا يزال مبكرًا، إلا أن مجرد التعادل مع الكونغو، كان كفيلًا بفتح أبواب النيران على روبرتو مارتينيز وكريستيانو رونالدو، وبدء خروج الرسائل بمجاملة المدرب للدون، وما إلى ذلك، فما بالك لو رُبطت الخطوط، بالتزامن بين أنباء المفاوضات، وتحقيق البرتغال لأي نتيجة سلبية لا تليق بمنتخب دخل البطولة وهو مرشح للقب؟

  • Roberto Martinez Portugal 2026Getty Images

    نقاط إيجابية وسلبية حول مارتينيز

    لعل هناك بعض أوجه الاختلافات بين اسلوب روبرتو مارتينيز، وجورج جيسوس، إلا أن الاثنين يتفقان حول الاهتمام بالقوة الهجومية، ولعل هذا ما يميز النصر في الوقت الحالي، بنجومه في الخط الأمامي، بين كينجسلي كومان وجواو فيليكس وساديو ماني، ومن ثمّ كريستيانو رونالدو.

    التنوع الهجومي كان سمة النصر مع جورج جيسوس، وبالطبع سيكون حلًا مثاليًا لروبرتو مارتينيز، مع العمل على إيجاد التوازن في منطقة الوسط، فيما يكمن الخلاف بين مارتينيز وجيسوس، في لجوء الأول إلى "دفاع المنطقة" بدلًا من الضغط المتقدم، واللعب التدريج في البناء من الخلف، في خطة تتنوع ما بين 4-2-3-1 و3-4-3.

    أداء مارتينيز سيعتمد بنسبة كبيرة على وسط النصر، ما سيضع ضغوطًا كبيرة على بروزوفيتش وأنجيلو جابرييل على وجه الخصوص، فضلًا عن تحركات الأطراف، والمساهمة في عملية البناء.

    ولعل أبرز ما يميز روبرتو مارتينيز إذا ما توجه لتدريب النصر، هو الآتي..

    * خبرته مع الأندية: حيث أنه سبق وأن كتب التاريخ مع ويجان بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي (رغم الهبوط في ذات الموسم)، كما قاد إيفرتون لتحقيق المركز الخامس.

    * إنجازاته التاريخية: مسيرة مارتينيز أيضًا تتضمن إنجازات قياسية، مثل قيادة بلجيكا إلى المركز الثالث في كأس العالم، والتتويج مع البرتغال بدوري الأمم الأوروبية.

    * السيطرة على مفتاح الهلال: من خلال قيادة روبن نيفيش، مايسترو وسط الزعيم، في منتخب البرتغال، ما يجعله على دراية جيدة بأحد أبرز أسلحة الزعيم، في حالة الصراع بين الطرفين على الألقاب.

    ولكن، إن نظرنا للوجه الآخر للعملة، فإن النقاط السلبية لمارتينيز، تتمثل في الاستحواذ السلبي، والاعتماد - المبالغ فيه - على النجوم، بما قد يؤثر على أداء الفريق، ولعل سياسته مع رونالدو أو إيدين هازارد، خير مثال على ذلك.

  • كلمة أخيرة..

    لماذا كان موسم النصر في 2025-2026، مثاليًا بكل المقاييس؟ لأن جورج جيسوس اعتمد على نقطتين؛ الأولى هي إعطاء التركيز لرونالدو على بطولة الدوري، والثانية هي تجربة البدلاء في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

    ولكن، هذا السيناريو سيكون صعب التكرار في موسم 2026-2027، لأن النصر سيكون على موعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وبالتالي، سيكون الضغط على رونالدو للمشاركة في جميع المباريات.

    مارتينيز سيضيف طابع الاستقرار في النصر، ولقائده رونالدو، ولكن المخاوف أن يؤثر ذلك على مصلحة الفريق، إذا شاهدنا تراجعًا لأداء الدون، خاصة وأن مارتينيز أمامه تحدٍّ كبير لإثبات بأنه قادر على قيادة "الأجيال الذهبية"، في الوقت الذي كان يُنظر فيه لتشكيل بلجيكا المثالي معه بأنه كان يستحق ما هو أكبر من برونزية كأس العالم 2018، أو البرتغال بأنها يجب أن تنافس على لقب مونديال 2026، لا أقل من ذلك.

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