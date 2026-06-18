مصلحة رونالدو أولًا: ترشيح روبرتو مارتينيز للنصر .. السيطرة على مفتاح الهلال وأزمة إنزاجي تلوح في الأفق!

يمكن القول إن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هو الركيزة الأساسية لمشروع النصر، خاصة مع الثورة الإدارية التي شهدناها في صيف 2025، وإضفاء صبغة برتغالية على إدارة الشركة، أو الجوانب الفنية، مثل التعاقد مع المدرب جورج جيسوس وضم جواو فيليكس، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي.

وطبقًا لسياسة روبرتو مارتينيز مع رونالدو، في منتخب البرتغال، فإن المستفيد الأكبر من صفقة انتقال المدرب إلى النصر، سيكون "الدون" بالطبع، حيث سيضمن لنفسه الاستمرار في الملاعب دون ضغوط، على الأقل لحين انتهاء عقده مع العالمي، في صيف 2027.

في الوقت الذي يواجه فيه مارتينيز اتهامات بمجاملة رونالدو على حساب المنتخب، للدرجة التي وصف بها الدولي الإسكتلندي السابق، توني كاسكارينو، الأمر بأن روبرتو يواجه رسالة قبل الرحيل، بأنه سيبقى وفيًا لصديقه كريستيانو.

صحيح أن رونالدو لم يعانِ من تلك النقطة، منذ انتقاله إلى النصر، بقطع النظر عن اختلاف الاسلوب، بين الاعتماد كلية على كريستيانو، كما شاهدنا مع لويس كاسترو، أو الاعتماد على قوة المنظومة ككل، مثل جورج جيسوس.

ولكن، إن تمكن رونالدو من تحقيق لقب الدوري السعودي أخيرًا مع النصر، فمن المتوقع بنسبة كبيرة، أن يصب صاحب الـ41 عامًا، كل تركيزه في الموسم الجديد، على تحقيق حلم الألف هدف، وبالتالي، فإنه سيكون بحاجة لمدرب يعينه على استمرار المشاركة، دون ضغوط أو مخاوف من التأثر بأي انتقادات حول تراجع مستواه، وبالطبع سيكون مارتينيز الخيار المثالي لهذا الأمر.