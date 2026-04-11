روبرتو دي زيربي يوجه نصيحة غريبة لنجوم توتنهام بأن يلعبوا كما كانوا يفعلون تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو، في الوقت الذي يتعهد فيه المدرب الجديد للفريق بالبقاء «لفترة طويلة»
هل سيعود «أنجيبول» إلى توتنهام؟
عين توتنهام دي زيربي ليخلف إيغور تودور في منصب المدير الفني. وفي أول مؤتمر صحفي له منذ توليه مهامه في ملعب توتنهام هوتسبير، أثار دي زيربي الدهشة عندما أشار إلى ماضي النادي باعتباره مفتاح مستقبله. وعلى الرغم من المأزق الحالي الذي يمر به النادي في أسفل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا مصمم على أن فلسفة «أنجيبول» هي الطريق الصحيح للمضي قدماً.
محاكاة عهد بوستيكوغلو
تتمحور الخطة التكتيكية لدي زيربي حول التركيز الشديد على الاستحواذ على الكرة واللمسة الهجومية، وهما صفتان يعتقد أنهما بلغتا ذروتهما خلال المراحل الأولى من فترة تولي بوستيكوغلو المسؤولية. وقال دي زيربي: "أريد الاحتفاظ بالكرة. أريد أن أرى مرة أخرى فريق توتنهام الذي شاهدته مع بوستيكوغلو". في موسمي الثاني في برايتون، كان بوستيكوغلو هنا مع الكثير من هؤلاء اللاعبين وكان الفريق أحد أفضل الفرق من حيث جودة اللعب. مع بيدرو بورو، وديستيني أودوجي، وميكي فان دي فين، وكريستيان روميرو، ومع هذا الفريق، أود أن أرى ذلك مرة أخرى. إن جوهر هذا النادي، وهذا الفريق، هو البحث عن المرمى، وتسجيل الأهداف!"
"في خطتي بالتأكيد هناك فكرة البقاء لفترة طويلة. محاولة وضع توتنهام - وأنا لا أتحدث عن الألقاب لأن الوقت ليس مناسبًا الآن - ولكن وضع توتنهام ليبقى في مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز لأن كل شيء موجود هنا للوصول إلى هذا المستوى."
التعامل مع خطر الهبوط
ورغم أن الرؤية طويلة المدى تتمثل في الهيمنة على الدوري الممتاز، فإن الواقع الحالي لتوتنهام يبدو أكثر قتامة بكثير. فالنادي لم يحقق أي فوز في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي سلسلة نتائج كارثية أدت إلى تراجعه بشكل حاد في الترتيب. وفي معرض حديثه عن تغيير المدربين، أبدى الإيطالي تواضعاً تجاه أسلافه، مع التركيز على المهمة التي تنتظره. "لا أعتقد أنني أفضل من توماس فرانك أو إيغور تودور، لأنني أعتبرهما مدربين جيدين للغاية"، اعترف. "أحاول أن أضفي أسلوبي، وشخصيتي، وشغفي، لمساعدة اللاعبين أولاً على إظهار قدراتهم، لأنهم يمتلكون الكثير من القدرات. ثم لتحقيق هدفنا، لأن أهم شيء الآن هو هدفنا. الآن عليّ أن أعمل. الآن علينا أن نحصد النقاط."
لا يوجد بند استثنائي بالنسبة للإيطالي
وفي دليل على التزامه بالمشروع، تم الكشف عن أن عقد دي زيربي الذي يمتد لخمس سنوات لا يتضمن بنداً للانسحاب في حالة الهبوط. ويشير ذلك إلى أن المدرب مستعد لقيادة النادي بغض النظر عن الدرجة التي سيجدها الفريق في الموسم المقبل، رغم أن تركيزه الأساسي لا يزال منصباً على معركة البقاء التي تبدأ بمواجهة سندرلاند يوم الأحد المقبل. ويأمل في إعادة الفخر إلى جماهير الفريق التي شاهدت فريقها ينزلق إلى منطقة الهبوط مع بقاء سبع مباريات فقط على نهاية الموسم.