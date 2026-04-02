Getty
ترجمه
روبرتو دي زيربي يعتذر عن تصريحاته بشأن ماسون غرينوود بعد ردود الفعل الغاضبة من مشجعي توتنهام
دي زيربي يتطرق إلى الجدل الذي أثير سابقاً
سعى دي زيربي إلى سد الفجوة مع جماهير توتنهام من خلال الاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها بشأن غرينوود. وتعود هذه الجدل إلى الفترة التي قضاها دي زيربي في الدوري الفرنسي، حيث عمل عن كثب مع المهاجم السابق لمانشستر يونايتد. عند تعيينه خلفًا لإيغور تودور في شمال لندن، أعربت مجموعات مختلفة من المشجعين عن قلقها، حيث أشارت جمعية مشجعي توتنهام هوتسبير إلى أن تعليقات دي زيربي السابقة تهدد بـ"خلق انقسام بين المشجعين" في وقت تعد فيه الوحدة أمرًا ضروريًا لدعم الفريق. في أول مقابلة رسمية له كمدرب لـ"السبورز"، سعى دي زيربي إلى توضيح موقفه والتعبير عن أسفه لأي إزعاج تسبب فيه لقاعدة المشجعين.
- AFP
"لم أرغب أبدًا في التقليل من شأن قضية العنف ضد المرأة"
حرص دي زيربي على التأكيد على أن تصريحاته السابقة لم تكن تهدف إلى التقليل من شأن القضايا الاجتماعية الخطيرة. أوضح المدرب السابق لفريق برايتون قائلاً: "لم أرغب أبداً في التقليل من شأن قضية العنف ضد المرأة، أو العنف ضد أي شخص بشكل عام". "لقد دأبت في حياتي على الدفاع عن أولئك الأكثر ضعفاً وهشاشة. لقد ناضلت باستمرار واتخذت موقفاً واضحاً للوقوف إلى جانب الفئات الأكثر عرضة للخطر.
"أولئك الذين يعرفونني جيداً سيعلمون أنني لست من النوع الذي يقدم تنازلات من أجل الفوز بمزيد من المباريات أو الفوز بلقب إضافي. أعتذر إذا كنت قد جرحت مشاعر أي شخص بهذا الموضوع. لدي ابنة وأنا حساس جداً تجاه هذه الأمور، ولطالما كنت كذلك. آمل أن يتعرف عليّ الناس بشكل أفضل مع مرور الوقت ويفهموا أنني لم أقصد اتخاذ موقف في تلك اللحظة".
المشاكل القانونية التي يواجهها غرينوود
وكان دي زيربي قد وصف غرينوود سابقًا بأنه "شاب طيب" أثناء عملهما معًا في مرسيليا، ودافع عن شخصيته عقب المشاكل القانونية التي واجهها المهاجم أثناء فترة انتمائه إلى مانشستر يونايتد. وقد تم القبض على غرينوود في 31 يناير 2022، للاشتباه في ارتكابه جريمتي اغتصاب واعتداء. في أكتوبر من ذلك العام، وُجهت إليه تهمة واحدة بمحاولة الاغتصاب، وتهمة واحدة بالسلوك المتسلط والقسري، وتهمة واحدة بالاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي فعلي. تم إسقاط التهم الموجهة إلى غرينوود، التي أنكرها دائمًا، في فبراير 2023 بسبب "مزيج من انسحاب الشهود الرئيسيين وظهور أدلة جديدة، مما يعني أنه لم يعد هناك احتمال واقعي لإدانته".
لعب غرينوود 68 مباراة مع مرسيليا تحت قيادة دي زيربي بعد انضمامه للنادي قادمًا من مانشستر يونايتد في صيف 2024. قال دي زيربي عندما سُئل عن القضية الجنائية السابقة لغرينوود خلال فترة وجوده في أورانج فيلودروم: "إنه شاب طيب، وقد دفع ثمنًا باهظًا لما حدث، ثمنًا باهظًا للغاية. لقد وجد البيئة المناسبة له. لقد مددنا له يد العون وأعطيناه الحب. إنه انطوائي بعض الشيء، لكنني أعرفه وأعرف عائلته".
- Getty Images
دي زيربي يتطلع إلى مواجهة سندرلاند
وقبل أن يتم إتمام انتقال غرينوود إلى مرسيليا، كان دي زيربي قد صرح أيضًا قائلاً: "ماسون لاعب من الطراز العالمي، لكننا لم نوقع معه بعد. لا أعرف ماذا حدث، لكنني لست معتادًا على التدخل في الحياة الخاصة للاعبيني. إذا جاء إلى هنا، فعليكم أن تعلموا أنني أعامل جميع لاعبي فريقي كأبنائي".
سيوجه دي زيربي انتباهه الآن إلى الاستعداد لمباراته الأولى على مقاعد البدلاء في توتنهام، في الوقت الذي يسعى فيه النادي لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع رحلة إلى سندرلاند مقررة في 12 أبريل.