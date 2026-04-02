روبرتو دي زيربي يعتذر عن تصريحاته بشأن ماسون غرينوود بعد ردود الفعل الغاضبة من مشجعي توتنهام

حرص دي زيربي على التأكيد على أن تصريحاته السابقة لم تكن تهدف إلى التقليل من شأن القضايا الاجتماعية الخطيرة. أوضح المدرب السابق لفريق برايتون قائلاً: "لم أرغب أبداً في التقليل من شأن قضية العنف ضد المرأة، أو العنف ضد أي شخص بشكل عام". "لقد دأبت في حياتي على الدفاع عن أولئك الأكثر ضعفاً وهشاشة. لقد ناضلت باستمرار واتخذت موقفاً واضحاً للوقوف إلى جانب الفئات الأكثر عرضة للخطر.

"أولئك الذين يعرفونني جيداً سيعلمون أنني لست من النوع الذي يقدم تنازلات من أجل الفوز بمزيد من المباريات أو الفوز بلقب إضافي. أعتذر إذا كنت قد جرحت مشاعر أي شخص بهذا الموضوع. لدي ابنة وأنا حساس جداً تجاه هذه الأمور، ولطالما كنت كذلك. آمل أن يتعرف عليّ الناس بشكل أفضل مع مرور الوقت ويفهموا أنني لم أقصد اتخاذ موقف في تلك اللحظة".