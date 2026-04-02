روبرتو دي زيربي يتعهد لمشجعي توتنهام بالبقاء في الدوري بعد توليه «التحدي الكبير»

أكد دي زيربي أنه سيبقى في توتنهام حتى لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد توقيعه عقدًا مدته خمس سنوات وصفه بأنه «التحدي الأهم» في مسيرته المهنية. وقد تم التعاقد مع المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا لإنقاذ موسم خرج عن السيطرة، حيث لا يفصل توتنهام سوى نقطة واحدة عن منطقة الهبوط مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم.

وأكد الإيطالي التزامه خلال أول خطاب رئيسي له أمام المشجعين. وقال دي زيربي لقنوات النادي الإعلامية: "وقعت عقداً لمدة 5 سنوات لأن هذا يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لي، وسأكون مدرب توتنهام الموسم المقبل، مهما حدث".