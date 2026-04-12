روبرتو دي زيربي، مرحبًا بك في مهمتك المستحيلة! كيف يمكن لتوتنهام أن ينجو من الهبوط رغم موسمه الكابوسي

تم إقالة فرانك في فبراير، بعد شهرين من إدراك الجميع أن المهمة كانت، للأسف، أكبر من طاقته، وحل محله إيغور تودور، الذي لم يسبق له العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل، لكنه يتمتع بسجل حافل في إنقاذ المواسم بصفته «رجل الإطفاء». لم يتمكن من الفوز بأي مباراة من المباريات الخمس التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وغادر المنصب بالتراضي.

وبالتالي، يقع العبء الآن على عاتق روبرتو دي زيربي لإنقاذ توتنهام من سيناريو الهبوط الكارثي، بعد أن تراجع الفريق اللندني إلى المراكز الثلاثة الأخيرة بسبب فوز وست هام على وولفرهامبتون مساء الجمعة.

أثار تعيين الإيطالي موجات من الاستياء بين جماهير النادي التي كانت منقسمة بالفعل، ومن المحتمل أن تكون هناك نقاط خلاف أخرى في المستقبل في هذا الصدد. باختياره قبول هذه المهمة، دخل دي زيربي في واحدة من أغرب المواقف في كرة القدم - ومع ذلك، قد يتمكن من الحفاظ على توتنهام في الدوري الممتاز.