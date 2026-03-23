روبرتو دي زيربي إلى توتنهام؟ مدرب برايتون ومارسيليا السابق مستعد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بشرط واحد
المفاوضات جارية بشأن منصب مدرب توتنهام
وفقًا لصحيفة «التلغراف»، أجرى توتنهام بالفعل محادثات مع دي زيربي بشأن منصب المدرب الرئيسي بشكل دائم. المدرب الإيطالي عاطل عن العمل حالياً بعد أن غادر الفريق الفرنسي بالتراضي في فبراير. ويخوض توتنهام معركة كبيرة لتجنب الهبوط بعد خسارته 3-0 على أرضه أمام نوتنغهام فورست يوم الأحد، لكنه يخطط بنشاط للبقاء في الدوري. يُنظر إلى دي زيربي أيضاً على أنه مرشح محتمل لمانشستر يونايتد وليفربول، في حال غادر آرني سلوت أنفيلد، لكنه مهتم حقاً بالمشروع في النادي إذا تمكن من تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
مستقبل تودور لا يزال غير مؤكد
لا تزال الأوضاع الإدارية متقلبة للغاية، حيث عاد الشك ليخيم على مستقبل إيغور تودور كمدرب مؤقت للفريق عقب خسارة نهاية الأسبوع. ومنذ توليه المسؤولية، أشرف الكرواتي على سبع مباريات، تعرض خلالها لخمس هزائم ولم يحقق سوى تعادل واحد. وفوزه الوحيد، الذي جاء بنتيجة 3-2 على أتلتيكو مدريد، بدا وكأنه هزيمة، حيث أكد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2. ومع ذلك، فإن الأولوية القصوى للنادي الآن هي دعمه بعد وفاة والده. وأصدر توتنهام بياناً جاء فيه: "يشعر الجميع في توتنهام هوتسبير بحزن عميق لخبر وفاة والد إيغور تودور، ماريو. نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى إيغور وعائلته في هذه اللحظات الصعبة للغاية".
التطور التكتيكي لدي زيربي
اكتسب المدرب البالغ من العمر 46 عامًا سمعة طيبة في جميع أنحاء أوروبا، لا سيما خلال فترات عمله الأخيرة مع برايتون ومارسيليا. وخلال الفترة التي قضاها على الساحل الجنوبي للإنجلترا، أشرف على 89 مباراة، وحقق 38 انتصارًا، ثم نقل فلسفته الهجومية الواسعة النطاق إلى فرنسا. قبل رحيله بالتراضي في فبراير، أدار 69 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الذي يلعب في الدوري الفرنسي، محققاً 39 فوزاً. وعلى الرغم من الموسم الأخير الصعب الذي شهد 12 هزيمة في 33 مباراة، لا يزال أسلوبه المليء بالمخاطرة محل إعجاب كبير.
ماذا سيحدث بعد ذلك في معركة الهبوط؟
بعد العودة من فترة التوقف الدولية، يواجه توتنهام سباقًا صعبًا من سبع مباريات للحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز. الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق يوم الأحد بنتيجة 3-0 أمام نوتنغهام فورست تركت «السبورز» عالقين في صراع الهبوط، حيث يحتلون المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة من 31 مباراة. أما الفريق الذي تغلب عليهم فقد صعد إلى المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، في حين يجلس وست هام في المركز الثامن عشر بفارق نقطة واحدة فقط عن توتنهام. يبدأ المسار المباشر للبقاء في الدوري في ساندرلاند، يليه مواجهة على أرضه ضد برايتون، قبل زيارة ولفرهامبتون المتذيل للترتيب برصيد 17 نقطة. ومع معاناة بيرنلي أيضًا برصيد 20 نقطة، يجب على توتنهام استعادة مستواه بسرعة.