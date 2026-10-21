"سيقدم برنامج وليد الفراج" .. حالة "إجماع" للدفاع عن رونالدو بعد ركلة نيوم الضائعة!





وعن ما قدمه رونالدو في المباراة، شهد برنامج "روتانا سبورت مع وليد" بتقديم الإعلامي المعروف وليد الفراج، حالة من النقاش حول أحقية كريستيانو في التواجد مع فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو.

وعندما ظهر السؤال الأبرز حول ما إذا كان رونالدو يستحق اللعب مع النصر حاليًا أم لا، قال الناقد السعودي عماد السالمي:"لا أعرف ما يحدث داخل النصر حتى أعرف إذا كان يفرض نفسه على الجميع في الفريق أم لا، ليس لدي أي معلومات ولكن لو أخرجته من الملعب من سيدخل مكانه؟".

ومن جانبه تدخل محمد العنزي في الحوار قائلًا:" لا توجد مشكلة لو أخرجتنا جمعيًا من الاستوديو حتى يدخل كريستيانو بدلًا منا، ولا توجد مشكلة من تقديمه للبرنامج بدلًا من أبو بدر".

وأوضح:"قيمة رونالدو تبقى موجودة مهما أضاع من فرص، لا يمكن تحميله كل شيء، لدي الكثير من التحفظات على المدرب أنجي بوستيكوجلو، الفريق بأكمله منزوع الشغف والشخصية والحماس".







