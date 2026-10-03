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محمود خالد

"بارد ولا يعرف كيف يسدد": حسان تمبكتي بعد إهدار ركلة قطر .. انتقادات لاذعة وهدية خاصة من الفريان!

حسان تمبكتي
السعودية
قطر
كأس الخليج

مدافع الأخضر يثير جدلًا كبيرًا بسبب طريقته في تسديد ركلة ترجيح المنتخب السعودي..

في ليلة سعيدة، عاشت معها جماهير المنتخب السعودي، نشوة التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي الديار العربية 27"، كان حسان تمبكتي، عنوانًا لإثارة الجدل، بسبب طريقته في تنفيذ ركلة الترجيح، التي عرضته للكثير من الانتقادات.

في قمة قطر، تعادل المنتخبان سلبيًا طوال الوقتين الأصلي والإضافي، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والتي لعب فيها محمد العويس، حارس مرمى الأخضر، دور البطولة في التأهل للنهائي، بعد تصديه لركلتين، وبالمثل، فعل الحارس محمود أبو ندي، في التصدي لركلتي تمبكتي وفراس البريكان، إلا أن تسديدة المعز علي في الهواء، ساهمت في وداع الأدعم للبطولة.

وضرب المنتخب السعودي موعدًا مع الإمارات، في نهائي كأس خليجي 27، الذي سيقام على ملعب الإنماء، مساء الثلاثاء المُقبل.

  • حسان تمبكتي يعتذر

    وعقب المباراة، وجه حسام تمبكتي، رسالة اعتذار عبر حسابه على منصة (إكس)، بقوله "شكرًا من القلب لكل من حضر ودعم ووقف معنا، وبإذن الله فرحتنا وفرحتكم تكتمل بتحقيق اللقب، ونسعد أغلى وطن وشعب، وآسف لو قصرت بحقكم، وأعدكم أن القادم كله فرح وسعادة قولوا يارب".

    وفي مقابلة مع الإعلامي حمد الصويلحي، رد تمبكتي والبريكان على مواساة اللاعبين لهما بعد إهدار ركلتي الترجيح، مرددين "الحمد لله .. كلنا يد واحدة".


  • "بارد ولا يعرف تسديد الركلات"

    في المقابل، نال حسان تمبكتي، رسائل انتقاد شديدة اللهجة، بسبب طريقته في تنفيذ ركلة الترجيح والتي أظهرت قدرًا من الرعونة، وتمكن الحارس محمود أبو ندى من الإمساك بها بسهولة.

    وقال الناقد عماد السالمي، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، إن حسان تمبكتي لاعب بارد، وهذه طريقته في اللعب عادة، إلا أنه (فاهم البرود خطأ)، وكان يجب أن يتحمل المسؤولية، والتنفيذ كان سيئًا للغاية، فيما اتفق معه الناقد محمد العنزي، رغم تأكيده بأن تمبكتي معتاد على هذه الطريقة في تنفيذ ركلات الجزاء، وكان يسجلها في السابق، إلا أنه في تلك المباريات المفصلية، يجب أن يلعبها من قلبه ويُشعر الناس أنه جاد.

    وعنه، قال الناقد محمد الشيخ إن طريقة تمبكتي هي اسلوب لاعب لا يعرف كيف يسدد ركلات الترجيح، من حيث بطء الحركة والوقوف على الكرة، والاتجاه كأنه يقول للحارس: سأددها هنا، فضلًا عن تسديدها دون مد قدمه، لتتجه بطيئة، كما قال الناقد إبراهيم العنقري، إنه من الواضح أن تمبكتي دخل ليسدد الكرة بدون فكرة.


  • "كاد أن يضيع مجهود المنتخب"

    وزاد الناقد أحمد عطيف، من الشعر بيتًا، بتعليقه على طريقة حسان تمبكتي المعتادة في تنفيذ ركلات الترجيح، عبر برنامج "دورينا غير"، بقوله إنها كادت أن تغير مجرى المباراة، بل وتضيع مجهود المنتخب بأكمله.

    وأوضح عطيف أنه كان ليتقبل فكرة أن يضيع لاعب ركلة ترجيح، لأنه أمر وارد، إلا أنه يجب أن يتدرب على كيفية تنفيذ الركلة، ومن الصعب أن ينفذها على غرار محمد كنو، وليس مقبولًا بأن يسددها بهذا الشكل.

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  • موقف طريف مع الفريان

    ونشر الإعلامي معن القويعي، لقطة طريفة لحسان تمبكتي بعد مغادرته ملعب المباراة، وأثناء السير في المنطقة الإعلامية، قبل مقابلته للإعلامي إبراهيم الفريان، الملقب بـ"ملك الفلاشات"، معلقًا "حسن وقع بالفخ"، في الوقت الذي واصل فيه عبد الله الخيبري السير وهو ضاحك.

    واستوقف الفريان، كلًا من حسان تمبكتي وفراس البريكان من أجل مواستهما بعد إهدار ركلتي الجزاء، بقوله إنه باع نخلة، وسيعطي هدية لكلا اللاعبين، وأنه لا فارق بين نادٍ وآخر.

  • طريق المنتخب السعودي إلى النهائي

    وحقق المنتخب السعودي بداية "مذهلة" مع مدربه اليوناني جورجيوس دونيس، في بطولة كأس الخليج العربي، حيث تمكن من صنع العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، بعد ثلاثة انتصارات، أمام الكويت، بهدف نظيف جاء بالخطأ من يوسف الحقان، ثم اكتساح عمان بثلاثية عن طريق فراس البريكان "هدفين" وحسن كادش، وتخطي عقبة العراق بثنائية عبد الله السالم وعبد الله الحمدان، ليتأهل الأخضر بستة أهداف وشباك نظيفة.

    وحافظ الأخضر على نظافة الشباك مع وصوله إلى المباراة النهائية، رغم عدم التسجيل في مرمى قطر، ليضرب موعدًا مع الإمارات، المتأهلة إلى النهائي بـ9 أهداف واستقبل هدف وحيد.

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