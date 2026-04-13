"ركز على آسيا" يا الأهلي: الدحيل أثبت أنه كابوس السعوديين.. والقدر ينقذ رياض محرز "على الطريقة الإفريقية"

لم يكن مجرد فوز، بل خروج من مرحلة الشك؛ التي عاشها عملاق جدة الأهلي بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسله، في الأيام القليلة الماضية.

الأهلي دخل مواجهة الدحيل القطري، في ثمن نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026؛ بعد أن تعقدت فرصه في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب مباراة الفيحاء الأخيرة.

لذلك.. كان لزامًا على نجوم الأهلي، أن يؤكدوا لجماهيرهم، جاهزيتهم للحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ والذي تحصلوا عليه في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

ولم يكن الدحيل خصمًا سهلًا للفريق الأهلاوي؛ حيث ظل صامدًا حتى الدقيقة 117 - 13 من عمر الشوط الإضافي الثاني -، عندما استقبل هدفًا من الساحر الجزائري رياض محرز.

هدف محرز قاد الأهلي للتأهُل إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية؛ حيث سيضرب موعدًا مع جوهور دار التعظيم الماليزي، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأهلي الصعب على الدحيل..