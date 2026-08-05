Goal.com
مباشرالتذاكر
Mohamed-Salah-trabzonsporTrabzonspor - X
محمد سعيد

"حيلة ذكية" أسرت قلوب الأتراك .. محمد صلاح يضحي بتميمة حظه من أجل رقم طرابزون سبور الأيقوني!

محمد صلاح
انتقالات
ترابزونسبور
دوري السوبر التركي

استقبال حافل لـ"الملك المصري" في محطته الجديدة

رغم ابتعاد مطار اسطنبول عن ولاية طرابزون لأكثر من ألف كيلو متر، إلا أن وصول النجم المصري محمد صلاح، إلى تركيا من أجل الانضمام إلى نادي طرابزون سبور كان حدثًا يستحق أن يقطع خلاله مئات المشجعين للنادي هذه المسافة الضخمة لاستقبال هذا النجم العالمي.

صلاح الذي انتهت رحلته مع ليفربول الإنجليزي هذا الصيف، اتخذ وقت طويلًا للتفكير بشأن محطته الجديدة وكانت في النهاية وجهته هي الدوري التركي من بوابة نادي طرابزون سبور، حيث وصل صباح اليوم لتوقيع العقود وإنهاء كافة إجراءات انضمامه، وسط استقبال حافل من الجماهير ووسائل الإعلام.

  • تضحية بالرقم المفضل من أجل هوية المدينة

    أثار صلاح الجدل منذ لحظة وصوله إلى الأراضي التركية، ليس فقط بسبب حجم الصفقة، ولكن بسبب الرقم الذي ظهر به على ظهر قميصه الجديد.

    فبعد أن ارتدى القميص رقم 11 لسنوات طويلة خلال مسيرته الأسطورية مع نادي ليفربول الإنجليزي، قرر صلاح التنازل عن رقمه المفضل واختيار الرقم 61، وهو ما اعتبره المحللون رسالة ذكية ومدروسة للغاية تجاه القاعدة الجماهيرية العريضة لنادي طرابزون سبور في ولاية طرابزون الشمالية. 

    هذا الاختيار لم يكن وليد الصدفة أو مجرد رقم متاح في قائمة الفريق، بل هو تعبير صارخ عن الانتماء لثقافة المدينة التركية العريقة، فالرقم 61 ليس مجرد رقم عشوائي، بل هو الرقم الذي منحته الحكومة التركية لولاية طرابزون في ترقيم لوحات السيارات، وهو ما جعله يتحول بمرور الوقت إلى رمز للهوية والافتخار لكل من ينتمي لهذه البقعة من تركيا، حيث يستخدمه المواطنون والمشجعون في مختلف تفاصيل حياتهم اليومية للتعبير عن اعتزازهم بمدينتهم.


    • إعلان
  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    دلالات تاريخية ورمزية للقميص الأكثر قيمة

    لا تتوقف قيمة الرقم 61 عند لوحات السيارات فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الرياضي والتسويقي داخل أروقة النادي الملقب بـ "عاصفة البحر الأسود"، حيث ينظر مشجعو طرابزون سبور إلى هذا القميص باعتباره "القطعة الأكثر رمزية" بين جميع القمصان التاريخية للفريق، فهو يمثل عنوانًا للولاء المطلق للنادي والمدينة، وقد سعى النادي التركي دائمًا لربط علامته التجارية بهذا الرقم في مدرجات الجماهير وعلى المنتجات الرسمية والحملات الترويجية الضخمة التي يطلقها. 

    وقد أظهرت الصور الرسمية التي بثها النادي النجم المصري وهو يرتدي الرقم 61 على ظهره داخل الطائرة المتجهة إلى تركيا، مما قطع الشك باليقين حول التكهنات التي كانت تشير لارتدائه الرقم 11.

    وتعكس هذه الخطوة مدى ذكاء ورغبة صلاح في بناء جسور من الثقة والاحترام المتبادل مع الجماهير التي تعتبر الرقم جزءًا لا يتجزأ من ثقافتها الرياضية، وتمنحهم شعورًا بأن النجم العالمي يقدر تاريخهم ويسعى للاندماج الكامل مع نسيج النادي.

  • رسالة صلاح الأولى

    لم يكتفِ صلاح بتغيير رقم قميصه، بل حرص على توجيه رسائل مباشرة باللغتين العربية والتركية لضمان وصول صوته لكل مشجع.

    ففي مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وجه قائد منتخب مصر حديثه للجماهير، قائلًا: "إلى جماهير طرابزون سبور هل أنتم مستعدون؟ أراكم قريبًا"، وهو ما أشعل حماس آلاف المشجعين الذين احتشدوا في المطار لاستقبال النجم الذي يعتبرونه "صفقة القرن" للنادي والكرة التركية بشكل عام.

    كما تحدث أسطورة البريميرليج، باللغة التركية عبارة "بيزي هير ير طرابزون"، وهي الشعار الأشهر الذي يعني "كل مكان هو طرابزون بالنسبة لنا"، في دلالة على الفخر بالانتماء للنادي أينما رحل المشجع.

    هذه البداية القوية لصلاح، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، تأتي بعد أن أعلن طرابزون سبور رسمياً إتمام التعاقد مع النجم المصري في صفقة انتقال حر، منهيًا بذلك شهوراً من التكهنات حول مستقبله.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    محطة جديدة للنجم المصري

    بانتقاله إلى طرابزون، يسدل صلاح الستار على رحلة تاريخية في الدوري الإنجليزي دامت 9 سنوات، حقق خلالها كل الألقاب الممكنة مع ليفربول، من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

    ويأتي اختياره للنادي التركي مفضلاً إياه على عروض مغرية من أندية سعودية مثل الاتحاد والدرعية، واهتمامات من الدوري الأمريكي وإسبانيا، ليؤكد رغبته في مواصلة التنافس على أعلى المستويات في القارة العجوز، حيث يسعى لقيادة فريقه الجديد للمنافسة على الألقاب المحلية والظهور القوي في البطولات القارية.

دوري السوبر التركي
كاسيمباسا crest
كاسيمباسا
KAS
ترابزونسبور crest
ترابزونسبور
TRS