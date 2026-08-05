رغم ابتعاد مطار اسطنبول عن ولاية طرابزون لأكثر من ألف كيلو متر، إلا أن وصول النجم المصري محمد صلاح، إلى تركيا من أجل الانضمام إلى نادي طرابزون سبور كان حدثًا يستحق أن يقطع خلاله مئات المشجعين للنادي هذه المسافة الضخمة لاستقبال هذا النجم العالمي.

صلاح الذي انتهت رحلته مع ليفربول الإنجليزي هذا الصيف، اتخذ وقت طويلًا للتفكير بشأن محطته الجديدة وكانت في النهاية وجهته هي الدوري التركي من بوابة نادي طرابزون سبور، حيث وصل صباح اليوم لتوقيع العقود وإنهاء كافة إجراءات انضمامه، وسط استقبال حافل من الجماهير ووسائل الإعلام.