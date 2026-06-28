لا تزال الأرقام القياسية تتهاوى تحت أقدام النجوم المشاركين في نهائيات كأس العالم 2026، فمع العبور إلى دور الـ32، شهدت النسخة المُقامة في أمريكا الشمالية، رقمًا جديدًا لم يسبق أن تحقق في تاريخ المونديال.
شارك فيه ميسي ومبابي .. 22 نجمًا يصنعون رقمًا قياسيًا لا ينسى في كأس العالم 2026!
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مونديال 2026 .. انطلاق الأدوار الإقصائية
واكتملت معالم المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم، فيما ودّع ستة عشر منتخبًا البطولة، وهم "كوريا الجنوبية، تشيكيا، قطر، إسكتلندا، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، إيران، نيوزيلندا، أوروجواي، السعودية، العراق، الأردن، أوزبكستان، بنما".
وتستهل مرحلة الأدوار الإقصائية من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي تنطلق من اليوم "الأحد"، من دور الـ32، حيث تأتي روزنامة المراحلة المقبلة، على النحو التالي..
* مباريات دور الـ32: من 28 يونيو إلى 3 يوليو.
* مباريات دور الـ16: من الرابع إلى السابع من يوليو.
* مباريات ربع النهائي: من التاسع إلى الحادي عشر من يوليو.
* مباراتي نصف النهائي: 14-15 يوليو.
* مباراة المركز الثالث: 18 يوليو.
* المباراة النهائية: 19 يوليو.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة الإقصائية الأولى من مونديال أمريكا الشمالية، مواجهات بين ألمانيا وباراجواي، فرنسا والسويد، جنوب إفريقيا وكندا، هولندا والمغرب، البرتغال وكرواتيا، إسبانيا والنمسا، الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، بلجيكا والسنغال، البرازيل واليابان، كوت ديفوار والنرويج، المكسيك والإكوادور، إنجلترا والكونغو، الأرجنتين وكاب فيردي، أستراليا ومصر، سويسرا والجزائر، كولومبيا وغانا.
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رقم قياسي جديد
ولأول مرة في تاريخ البطولة، تشهد المرحلة الثانية، تواجد 22 لاعبًا سبق وأن فازوا بلقب كأس العالم، ويبحثون عن الكأس الثانية في مسيرتهم، ليكون بمثابة رقم جديد ينضم إلى قائمة الأرقام القياسية التي تحققت في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ورغم أن سجل المونديال، شهد عددًا كبيرًا من النجوم الذين حققوا الكأس أكثر من مرة في مسيرتهم، في الوقت الذي يتربع فيه الأسطورة البرازيلية بيليه على العرش بثلاثة ألقاب، إلا أنه لم يسبق أن تواجد هذا العدد من "الأبطال السابقين" في المرحلة الثانية من البطولة.
ومن المنطقي، أن يستحوذ منتخب الأرجنتين، على النصيب الأكبر، من هذا الرقم القياسي، حيث تواجد 17 لاعبًا من كتيبة ليونيل سكالوني التي حققت كأس العالم في نسخة قطر 2022، فيما لا يزال هناك نجوم متبقيين من قائمة فرنسا، التي حصدت الكأس مع ديدييه ديشان في روسيا 2018، بينما يعد مانويل نوير، حارس المنتخب الألماني، آخر المتواجدين من الجيل الذهبي الذي حقق اللقب في البرازيل 2014.
وجاءت قائمة "حاملي اللقب" في المرحلة الثانية من كأس العالم 2026، على النحو التالي..
* منتخب الأرجنتين، بطل 2022: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز، تياجو ألمادا، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، رودريجو دي بول، إسيكييل بالاسيوس، لياندرو باريديس، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا، جونزالو مونتييل، نيكولاس تاليافيكو، إيميليانو مارتينيز، جيرونيمو رولي.
* منتخب فرنسا، بطل 2018: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، نجولو كانتي، لوكاس هيرنانديز.
* منتخب ألمانيا، بطل 2014: مانويل نوير.
هذا عن اللاعبين، أما بالنسبة للمدربين، فإن هناك اثنين سبق وأن حققوا اللقب أيضًا، وهما ديدييه ديشان وليونيل سكالوني.
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أكثر من لقب
ويعجّ تاريخ كأس العالم، بالعديد من النجوم الذين حصدوا أكثر من بطولة خلال مسيرتهم، ولعل المنتخب البرازيلي هو الأبرز، بتواجد 16 لاعبًا حققوا البطولة مرتين، ومنهم بيليه الذي توج بثلاثة كؤوس.
وجاءت قائمة الفائزين باللقب أكثر من مرة، على النحو التالي..
* الأسطورة البرازيلية بيليه حقق البطولة في نسخ 1958 و1962 و1970.
* في نسختي 1958 و1962، توج كل من جارينشا، زاجالو، فافا، بيبي، ديدي، زيتو، نيلتون سانتوس، دجالما سانتوس، بيليني، ماورو راموس، زوزيمو، جيلمار، كاستيلو.
* في نسختي 1994 و2002، توج الثنائي البرازيلي رونالدو ليما وكافو.
* في نسختي 1934 و1938، فاز الرباعي الإيطالي جوسيبي مياتسا، جيوفاني فيراري، إيرالدو مونزيجليو، جويدو ماسيتي.
* في نسختي 1978 و1986، توج الأرجنتيني دانيال باساريلا.