رقم تاريخي صمد 50 عامًا.. باريس سان جيرمان يعادل إنجاز آياكس وريال مدريد في دوري الأبطال

أصبح باريس سان جيرمان ثالث فريق على الإطلاق يتوج بلقب الدوري المحلي وأعرق مسابقة للأندية في أوروبا في موسمين متتاليين. هذا الإنجاز الاستثنائي يضعهم جنبًا إلى جنب مع فريق ريال مدريد الأسطوري في فترة الخمسينيات (1956-1958) وفريق أياكس الأيقوني في أوائل السبعينيات (1971-1973)، ورغم أن ريال مدريد حقق الإنجاز الأكبر بـ3 تتويجات متتالية لدوري أبطال أوروبا (2016-2018)، إلا أنه حقق لقب الليجا مرة واحدة في هذه السنوات الثلاث.

تأكد هذا الإنجاز بعد ليلة عصيبة في بودابست، حيث أظهر الباريسيون عزيمة فولاذية للتغلب على فريق آرسنال العنيد. ومن خلال حصد لقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين، فرضت كتيبة لويس إنريكي مستوى من التفوق المحلي والقاري لم تشهده سوى حقب قليلة في تاريخ كرة القدم.