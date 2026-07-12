رفض مانشيني وكونتي .. مالديني يتحرك لتعيين جوارديولا مدربًا لمنتخب إيطاليا

أنطونيو كونتي هو المدرب الذي ستختاره الأندية دون أي تردد، فقد أبدت الأندية استعدادها لتقديم دعم مالي لتغطية تكاليف تعيين قد يكون خارج نطاق ميزانية الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بحسب تقرير الصحيفة.

روبرتو مانشيني في المقابل يتفوق على الجميع في التنافس على العلاقات الشخصية مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاجو. لكن القرار لا يعود إلى مالاجو وحده، ولا إلى الأندية وحدها، إذ يبرز بيب جوارديولا كمرشح بحسب التقرير.