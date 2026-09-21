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Abdulrahman Al-Aboud - Nuno Santo - Ittihad 2023GOAL AR
محمود خالد

"رفض طلبه وخسّر الاتحاد لاعبًا مثله" .. دليل يبرئ عبد الرحمن العبود في أزمته مع نونو سانتو!

عبد الرحمن العبود
نونو سانتو
مصعب الجوير
الاتحاد
الشباب

"كانت هناك مجاملات في عهد رينارد مع المنتخب السعودي"

رغم أن الحديث يرتبط باستبعاد مصعب الجوير، من معسكر المنتخب السعودي، قبل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، إلا أنه فتح بابًا للحديث بشأن كواليس سابقة، حول التعامل مع مخالفات اللاعبين، ليعود ملف عبد الرحمن العبود، جناح الشباب الحالي، وأزمته مع المدرب نونو سانتو، إبان فترته في الاتحاد، إلى التداول.

ودخل العبود في أزمات مع نونو سانتو، أدت إلى استبعاده من تدريبات الاتحاد، حيث يعود الأمر إلى مارس 2023، حينما قرر سانتو إبعاد الجناح السعودي عن ثلاث مباريات، رغم إشراكه في مران الفريق الأول، فيما فسّر الإعلامي عبد الرحمن القرني، الأمر بأن غياب اللاعب عن التدريبات بعد نهائي كأس السوبر السعودي، فضلًا عن ممارسته سلوكيات فوضوية، أدى إلى معاقبته، فيما انتهى به الأمر بعد ذلك إلى الإعارة لصفوف الاتفاق.

وخرج الإعلامي متعب الهزاع، برواية مؤكدة لديه، تدين المدرب البرتغالي بأنه لم يحاول احتواء أزمة العبود، ليفتح باب الجدل، حول ما إذا كان اللاعب "مذنبًا أم ضحية"؟

  • "نونو سانتو رفض طلب العبود"

    وأوضح متعب الهزاع، عبر برنامج "نادينا"، أن نونو سانتو كان رافضًا بشكل عام، وجود عبد الرحمن العبود في الاتحاد، رغم أنه عندما قرر إشراكه أمام النصر، صنع اللاعب الفارق، وقاد العميد لانتصار ساعده على تحقيق لقب الدوري.

    وأوضح الهزاع أن عبد الرحمن العبود، في فترة نونو سانتو، كان يعاني من مشكلات في الظهر، وأراد أن يسافر كي يتلقى العلاج في الخارج، إلا أن المدرب البرتغالي رفض سفره، وأصرّ على أن يجري كشفه الطبي في مدينة جدة، متسائلًا بشأن "تعنت" سانتو الذي كان بإمكانه أن يجعل الاتحاد يخسر لاعبًا مثل العبود.

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    في المقابل، أشار الإعلامي هتان النجار، إلى أن نونو سانتو، أعطى فرصة لعبد الرحمن العبود وحمدان الشمراني "ثلاث" مرات، وعندما يصل اللاعب لمرحلة أن استمراره سيضرّ بالفريق، كان من الطبيعي أن يقرر استبعادهما.


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  • أزمات العبود في الاتحاد

    ورغم مسيرة عبد الرحمن العبود، مع الاتحاد، الذي شهدت فوزه بلقبين في دوري روشن، وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد، إلا أن فترته شهدت الكثير من الجدل أيضًا، حول تصرفات عرّضته لكثير من العقوبات الانضباطية، سواءً خلال فترته مع نونو سانتو، أو سيرجيو كونسيساو.

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    ومع انتهاء الموسم الماضي "2025-2026"، لاقى عبد الرحمن العبود، اهتمامًا من قِبل نادي الشباب، في فترة الميركاتو الصيفي، وكان الخيار حينها ما بين الموافقة على انتقاله مقابل 5 ملايين ريال، أو إجراء صفقة تبادلية مع الاتحاد، قبل أن يقرر "العميد" إنهاء عقد العبود بالتراضي، مقابل تنازله عن رواتبه المتبقية، لينتقل إلى "الليث"، في صفقة انتقال حر.

  • مجاملات في عهد رينارد

    وبالعودة للحديث بشأن مصعب الجوير، الذي تقرر استبعاده "فجأة" من معسكر الأخضر قبل كأس خليجي 27، أشار متعب الهزاع إلى وجود أزمة كانت تشوب المنتخب السعودي، في وقت سابق، وتحديدًا في عهد المدير الفني هيرفي رينارد، ومن الوارد أنها تترك انطباعًا سيئًا للغاية لدى اللاعب الشاب.

    وأضاف الهزاع أنه في فترة رينارد، كان هناك تعامل خاص لنجوم سابقين في المنتخب؛ حيث كانت لوائح داخلية تطبق على بعضهم ولا تطبق على آخرين، مستشهدًا بملف الوجبات، بقوله "هناك لاعبون كانوا يتأخرون على وجبات ولم تتم معاقبتهم، وآخر تأخر لمدة 10 دقائق عن وجبة وأجريت معاقبته".

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  • لماذا تقرر استبعاد المفرج؟

    وفاجأ المنتخب السعودي، عشاقه، بخبر استبعاد مصعب الجوير، نجم وسط القادسية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بناءً على قرار الجهازين الفني والإداري، لأسباب انضباطية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، فيما أعلن بعد ذلك، عن اختيار مختار علي، متوسط ميدان الاتحاد، من أجل الانضمام إلى قائمة الأخضر بدلًا منه.

    وبدوره، وجه الجوير، في بيان رسمي، اعتذارًا عن التصرف الذي بدر منه، وإقراره بالخطأ دون تبرير أو أعذار، معلنًا تحمل المسؤولية كاملة، وأنه يحترم قرار المنتخب الوطني، باستبعاده من البطولة.

    وفي هذا السياق، خرج فهد المفرج، من أجل توضيح الحقائق، مؤكدًا أن الجوير خالف اللوائح والأنظمة، وكرر المخالفة مرتين، فيما تم إنذاره بالمرة الأولى، ثم طُبّقت اللائحة الداخلية في المرة الثانية، نافيًا ما تردد رواية ربط استبعاد لاعب القادسية، بشأن طلبه وجبة عشاء.

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