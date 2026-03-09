كشف مشعل السفاعي؛ وكيل أعمال نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر، قصة خلافه مع عدد من الإعلاميين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن نصراويين مشاركين في الحملة ضده مع رفض إدارة النادي حمايته.
رفض حضور "تميمة" نجله فوصفه بـ"الطفل المتقاعس" .. قصة خلاف نواف العقيدي مع أحد الإعلاميين ورفض إدارة النصر حمايته: هذا شأنك الشخصي!
ما القصة؟
مر نواف العقيدي الموسم الجاري 2025-2026 بمراحل صعود وهبوط، إذ تألق في قيادة المنتخب السعودي للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026، وكذلك مع النصر في البداية، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ مؤخرًا.
ارتكب صاحب الـ25 عامًا عدة أخطاء، كلفت النصر الهزيمة أمام القادسية (1-2) والهلال (1-3)، ضمن الجولتين 14 و15 – على الترتيب – من دوري روشن السعودي، ومن حينها استبعد من المشاركة في مختلف البطولات، باستثناء لقاء وحيد في دوري أبطال آسيا 2.
وقرر البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للعالمي، تجميد الحارس السعودي على مقاعد البدلاء منذ منتصف يناير 2026 تقريبًا، مع الاعتماد بشكل أساسي على البرازيلي بينتو.
وبالتزامن مع هذا التراجع، تعرض نواف العقيدي لحملة هجومية إعلامية، ترأسها وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، إذ وجه انتقادات لاذعة للحارس، ما دفع وكيله للتحرك رسميًا لمقاضاته.
- AFP
خلاف العقيدي مع إعلامي بسبب "تميمة"
أوضح مشعل السفاعي؛ وكيل نواف العقيدي، أن أحد الإعلاميين – رفض ذكر اسمه – انتقد الحارس بشدة عقب إحدى المباريات، بعدما رفض حضور عقيقة "تميمة" نجله، رغم تسميته على اسم.
وقال السفاعي، عبر بودكاست "مع مسفر": "هناك إعلامي اتصل بي يومًا؛ أراد دعوة العقيدي على عزيمة بعدما رُزق بولد وسماه نواف، لكنني اعتذرت منه، ففوجئنا به بعد إحدى المباريات ينتقده ويصفه بالطفل المتقاعس".
وعندما سئل عما إذا كان هذا الإعلامي ينتمي لنادي النصر، رد ضاحكًا، ووجه رسالة للمنتمين للعالمي: "أتمنى من كل قلبي أن تكونون خير داعمًا للاعبي ناديكم، لأنني أواجه هذا الشيء (الانتقادات اللاذعة) فقط مع بعض لاعبي النصر، رغم أنني وكيل لعدد من لاعبي الأندية الأخرى ولا يتعرضون لما يتعرض له لاعبي النصر".
واستطرد: "هذا يحدث، لأنني قليل التواصل ولاعبيني كذلك ولا يتجاوبون مع الصحفيين، كونهم يسألون عن تشكيلات المباريات أو يريدون توقيعات ثم يبيعون القمصان في مزادات".
رفض النصر حماية العقيدي
وانتقل مشعل السفاعي للحديث عن تحركه قضائيًا لمقاضاة عدد من الإعلاميين المهاجمين لنواف العقيدي بطريقة غير لائقة، وعلى رأسهم وليد الفراج، مؤكدًا أن إدارة العالمي رفضت مساعدته.
وأوضح عبر بودكاست "مع مسفر": "كلمت مسؤولي النصر في البداية وأبلغتهم بضرورة حماية نواف من الهجمات الإعلامية، فكان ردهم أن القضية شأن شخصي".
وواصل: "بعدها بيومين أو ثلاثة اتصل بي عبدالله الماجد؛ رئيس النصر، وقال لي إنه توقع أن الإدارة رفعت الدعوى لكنني لم أتأكد من الموضوع، وأراد تحمل أتعاب المحاماه في القضية إلا إنني رفضت وقلت له (كان من الأولى أن يتولى النادي القضية في البداية، أما الآن فهي مسؤوليتي ولن أتقبل الأموال)".
- Getty
موسم نواف العقيدي 2025-2026
الحارس السعودي كان مرشحًا للرحيل عن النصر في الميركاتو الصيفي 2025، في ظل رغبته في المشاركة بشكل أساسي، وهو ما لم يكن مضمونًا في البداية في وجود البرازيلي بينتو.
لكن بدأ الموسم وتمكن العقيدي من إقناع المدرب البرتغالي جورج جيسوس بأنه الحارس الأساسي للعالمي، قبل أن يجمده على مقاعد البدلاء - كما ذكرنا سلفًا -.
وبشكل عام، شارك العقيدي في 12 مباراة في مختلف البطولات مع العالمي في الموسم الجاري، استقبل خلالها 12 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من أربعة لقاءات.