رفض اللعب بكأس العالم ويحلم باستبدال ثنائي ريال مدريد في فرنسا.. لاعب براجا يعانق السراب!

كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية الشهيرة عن قرار اللاعب الشاب جان بابتيست جوربي برفض تمثيل منتخب هايتي في نهائيات كأس العالم المقبلة.

اللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عامًا والمولود في قلب العاصمة الفرنسية باريس يجد نفسه الآن أمام مفترق طرق تاريخي بعدما فضل التمسك بحلم يبدو بعيدًا جدًا عن المنال في الوقت الراهن.

هذا القرار لم يكن مجرد اعتذار عابر عن المشاركة في بطولة كبرى بل كان بمثابة إعلان صريح عن رغبته في انتظار نداء المنتخب الفرنسي رغم كل التعقيدات الفنية والسلوكية التي تحيط بهذا الطموح الجريء الذي يصفه الكثيرون بالانتحار الكروي.



