علي رفعت

رفض اللعب بكأس العالم ويحلم باستبدال ثنائي ريال مدريد في فرنسا.. لاعب براجا يعانق السراب!

جيان جوربي

أحد أغرب قرارات اللاعبين في تاريخ كرة القدم!

كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية الشهيرة عن قرار اللاعب الشاب جان بابتيست جوربي برفض تمثيل منتخب هايتي في نهائيات كأس العالم المقبلة. 

اللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عامًا والمولود في قلب العاصمة الفرنسية باريس يجد نفسه الآن أمام مفترق طرق تاريخي بعدما فضل التمسك بحلم يبدو بعيدًا جدًا عن المنال في الوقت الراهن. 

هذا القرار لم يكن مجرد اعتذار عابر عن المشاركة في بطولة كبرى بل كان بمثابة إعلان صريح عن رغبته في انتظار نداء المنتخب الفرنسي رغم كل التعقيدات الفنية والسلوكية التي تحيط بهذا الطموح الجريء الذي يصفه الكثيرون بالانتحار الكروي.


  • كواليس الرفض الصادم لمنتخب هايتي


    كان الاتحاد الهايتي لكرة القدم يعلق آمالًا عريضة على ضم موهبة براجا لتعزيز صفوف فريقه الذي يستعد لخوض غمار منافسات المونديال ضمن المجموعة الثالثة الصعبة.

    تلك المجموعة التي تضم منتخبات البرازيل والمغرب واسكتلندا كانت تمثل فرصة ذهبية للاعب الشاب للظهور على المسرح العالمي ومواجهة أقوى النجوم وتلميع صورته أمام كشافي الأندية الكبرى.

    ورغم المحاولات المكثفة التي استمرت لعدة أشهر من قبل المسؤولين لإقناعه باستغلال أصوله العائلية وارتداء قميص الوطن الأصلي إلا أن جوربي حسم أمره نهائيًا مفضلًا البقاء في حالة انتظار لمهمة دولية مع الديوك الفرنسية.

    هذا الموقف أثار حالة من الغضب والاستغراب بين الجماهير التي رأت في قراره نوعًا من التعالي غير المبرر على منتخب بلاده الأصلي في توقيت يحتاج فيه الفريق لكل موهبة قادرة على صنع الفارق.


    أزمات انضباطية في الملاعب البرتغالية


    لم تتوقف أخبار جوربي عند حدود قراره الدولي المثير للجدل بل امتدت لتشمل ملفًا حافلًا بالمشكلات السلوكية داخل ناديه الحالي سبورتينج براجا.

    تشير التقارير الصحفية البرتغالية وعلى رأسها ما نشرته صحيفة أوجوجو إلى أن مسيرة اللاعب شهدت تراجعًا حادًا بسبب غياب الالتزام الاحترافي المطلوب.

    خلال عام 2023 اتخذت إدارة النادي البرتغالي قرارًا صارمًا بنقل اللاعب إلى الفريق الرديف ومنعه من التدريب مع المجموعة الأساسية نتيجة تكرار حالات التأخير عن التدريبات الصباحية وعدم الانضباط في قواعد النادي الداخلية.

    تسببت هذه السلوكيات في توتر علاقته بالجهاز الفني وأدت إلى فقدانه مكانه الأساسي لفترات طويلة حيث أصبح ينظر إليه كلاعب موهوب لكنه يمثل مخاطرة كبيرة على استقرار غرف الملابس.

    نمط الحياة الشخصي للاعب أصبح مادة دسمة للصحافة التي رصدت تراجع مستواه البدني والذهني مما أثر سلبًا على قيمته السوقية وجعل الأندية التي كانت تراقبه في السابق تتراجع عن خطط التعاقد معه.


    صراع المستحيل مع نجوم الديوك


    عند النظر إلى طموح جوربي في تمثيل فرنسا نجد أن الواقع يفرض تحديات تفوق قدراته الحالية بمراحل ضخمة.

    يشغل اللاعب مركز الارتكاز الدفاعي في خط الوسط وهو المركز الذي يسيطر عليه حاليًا ثنائي نادي ريال مدريد أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا اللذان يقدمان مستويات عالمية في أقوى المسابقات الأوروبية.

    وبجانب هذا الثنائي يبرز اسم وارن زاير إيمري بالإضافة إلى وجود أكثر من 11 لاعبًا دوليًا يتنافسون على مراكز وسط الميدان في تشكيلة المدرب ديدييه ديشامن.

    المنافسة مع لاعبين بقيمة أدريان رابيو ويوسف فوفانا وماتيو جيندوزي ونجولو كانتي تتطلب تقديم أداء استثنائي وانضباطًا حديديًا وهو ما يفتقر إليه لاعب براجا الذي يعاني من تذبذب المستوى وكثرة الأزمات الجانبية.

    محاولة القفز من دكة بدلاء براجا أو الفريق الرديف إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا تبدو وكأنها محاولة لمعانقة السراب في ظل وجود وفرة نوعية من اللاعبين الجاهزين بدنيًا وفنيًا.


  • بيت القصيد


    القتال من أجل حلم كبير هو أمر مشروع لأي رياضي طموح لكن الوقائع الميدانية تشير إلى أن جوربي قد يكون بصدد خسارة الحاضر والمستقبل معًا.

    برفضه تمثيل هايتي في كأس العالم فقد اللاعب فرصة تاريخية لن تتكرر للظهور في أهم محفل كروي عالمي بينما يظل حلمه الفرنسي معلقًا في فضاء التوقعات الصعبة والمستحيلة.

    الطريق إلى قمة الكرة العالمية لا يمر فقط عبر الموهبة الفنية بل يتطلب احترافية عالية واحترامًا للفرص المتاحة وتقديرًا للجذور.

    وبدون تغيير جذري وشامل في عقليته وسلوكه داخل المستطيل الأخضر وخارجه سيظل نجم براجا يطارد حلمًا وهميًا بعيدًا عن منصات التتويج الدولية التي كان من الممكن أن يطأها بكل فخر عبر بوابة وطنه الأصلي.

    التاريخ لا يرحم من يسيئون تقدير اللحظات الفارقة وجوربي اليوم يقف وحيدًا في منطقة رمادية قد تنتهي به بعيدًا عن أضواء الشهرة التي طالما حلم بها.