رفض استئناف بايرن ميونيخ ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها لويس دياز، رغم اعتراف الحكم بأن نجم ليفربول السابق لم يكن ينبغي طرده بتهمة التمثيل
الحكم يعترف بخطأه في طرده القاسي
سيخضع دياز لعقوبة الإيقاف بعد طرده بالبطاقة الحمراء خلال مباراة بايرن ميونيخ المتوترة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع باير ليفركوزن يوم السبت. وكان اللاعب الكولومبي، الذي سجل في وقت سابق الهدف الوحيد لفريقه، قد طُرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب ادعاءات بالتمثيل داخل منطقة الجزاء. ومع ذلك، كشفت لقطات ما بعد المباراة بسرعة عن وجود احتكاك بين دياز وحارس مرمى ليفركوزن يانيس بلاسفيتش. واعترف الحكم كريستيان دينجرت، بعد مراجعة الإعادة خلال مقابلة مع قناة سكاي سبورت، بخطئه قائلاً: "البطاقة الصفراء الثانية قاسية للغاية، وعندما أشاهد الصور الآن، لن أقررها بهذه الطريقة مرة أخرى".
الاتحاد الألماني لكرة القدم يثبت موقفه
سارع نادي بايرن ميونيخ إلى استئناف قرار الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، على أمل أن يؤدي اعتراف دينجرت العلني إلى إلغاء العقوبة. ومع ذلك، قضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) يوم الاثنين بضرورة استمرار سريان قرار الإيقاف. وقررت المحكمة أن تعليقات الحكم بعد المباراة لم تكن كافية لتجاوز القرار الفعلي الذي اتخذ على أرض الملعب خلال مباراة الدوري الألماني. وفي معرض شرحه لسبب الرفض، أشار رئيس المحكمة ستيفان أوبرهولز إلى أن الحادثة لم تستوفِ المعايير الصارمة المطلوبة لإجراء تغيير بأثر رجعي، مجادلاً بأن القرار لم يكن خاطئاً تماماً لأن دياز كان يسعى للتلامس مع حارس مرمى الفريق المنافس.
الأساس القانوني للحظر
قدم الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) تبريراً مفصلاً لموقفه، مؤكداً أن قرارات مسؤولي المباراة تعتبر نهائية بشكل عام ما لم تكن خاطئة بشكل موضوعي ولا يمكن إنكاره. وكان أوبرهولز حازماً في بيانه بشأن معايير نجاح الاستئناف، مؤكداً أن تغيير الحكم لرأيه لا علاقة له أساساً بالإجراءات القانونية. وفي قراره الرسمي، قال: "العامل الحاسم هو أن الحادثة تشكل قراراً واقعياً لا يمكن تصحيحه إلا إذا كان خاطئاً بشكل جسيم وواضح وموضوعي دون أي شك. وهذا ليس هو الحال هنا." وبالتالي، سيغيب دياز عن المباراة المقبلة ضد يونيون برلين.
- Getty Images Sport
المشكلة المتفاقمة في اختيار تشكيلة بايرن
يُضاف غياب دياز إلى قائمة المخاوف المتزايدة التي تواجه المدرب فينسنت كومباني في ظل جدول المباريات المزدحم الذي يواجهه النادي. ويشعر بايرن ميونيخ بالقلق بالفعل بشأن لياقة عدد من لاعبيه الأساسيين عقب المباراة الصعبة التي خاضها الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوزه بنتيجة 6-1. وقد غاب ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا عن مباراة التعادل أمام ليفركوزن بسبب الإصابات التي تعرضا لها في تلك المباراة الأوروبية.
