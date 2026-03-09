Getty Images Sport
"رفضوا طلبي" - تشافي الغاضب يكشف أن برشلونة منعه من التعاقد مع نجم أرسنال
سمعة زوبيمندي المتنامية
في ذلك الوقت، كان زوبيمندي يلعب لريال سوسيداد، حيث اكتسب سمعة طيبة باعتباره أحد أكثر لاعبي خط الوسط الدفاعيين ثباتًا في الدوري الإسباني. فاز ببطولة أمم أوروبا 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2023 مع إسبانيا، وحصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. علاوة على ذلك، فاز لاعب خط الوسط بكأس الملك مع ريال سوسيداد في عام 2020. على الرغم من سمعة زوبيمندي المتنامية، التي أدت في النهاية إلى انضمامه إلى فريق أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، ادعى مسؤولو برشلونة أن هذه الخطوة مستحيلة.
الانهيار الداخلي في كامب نو
بعد التفكير في هذه القصة، كان تشافي واضحًا تمامًا في هذا الشأن عندما تحدث إلى صحيفة La Vanguardiaعن أولويته القصوى في الانتقالات: "كان سيرجيو بوسكيتس على وشك الرحيل، لذا طلبت منهم التعاقد مع زوبيمندي، لكنهم رفضوا لأسباب مالية". كما تمت مناقشة علاقة المدير الفني بالرئيس جوان لابورتا، حيث اعترف تشافي بأنه شعر بالخيانة بعد أن تم إعادته في البداية لإنقاذ النادي. وقال: "بالطبع ارتكبنا أخطاء وكنا شديدين في نقد أنفسنا، سواء على المستوى الشخصي أو مع الموظفين خلال الاجتماعات". "باختصار، أقول إن توقعاتي من النادي تراجعت بمرور الوقت. لقد وقعت مع برشلونة بفضله [لابورتا]، لكنه خذلني في النهاية". كشف تشافي النقاب عن الخلافات الداخلية التي حددت في النهاية فترة عمله، مسلطاً الضوء على الفجوة بين رؤيته الرياضية وأفعال النادي. وقال: "القصة التي يرويها النادي خاطئة تماماً، وأشعر بالحاجة إلى توضيح موقفي - إنه شيء كنت أحمله في داخلي، وأحتاج إلى توضيحه".
عودة ليونيل ميسي الفاشلةربما يكون الأمر الأكثر إيلامًا لمشجعي برشلونة هو أن تشافي يصر على أن الصفقة كانت قد تمت فعليًا من الناحية الرياضية، إلا أن الإدارة العليا للنادي أعاقت العملية.
"الرئيس لا يقول الحقيقة في هذا الشأن أيضًا. تم التعاقد مع ليو. في يناير 2023، بعد فوزه بكأس العالم، تواصلنا معه، وأخبرني أنه متحمس للعودة، ورأيت ذلك بنفسي. تحدثنا حتى مارس، وقلت له: "حسنًا، عندما تعطيني الموافقة، سأخبر الرئيس لأنني أرى أن هذه خطوة جيدة من الناحية الكروية"، أوضح تشافي.
"ثم ماذا حدث؟ بدأ الرئيس في التفاوض على العقد مع والد ليو، وحصلنا على موافقة الدوري الإسباني، لكن الرئيس هو الذي أفسد كل شيء. هل أوضح السبب؟ أخبرني لابورتا، وأقتبس، أنه إذا عاد ليو، فسوف يشن حربًا عليه ولا يمكنه السماح بذلك. ثم فجأة توقف ليو عن الرد على مكالماتي لأنه قيل له من الطرف الآخر أن ذلك لا يمكن أن يحدث. وعندما اتصلت بوالده، قلت: "هذا لا يمكن أن يحدث، خورخي"، فقال: "تحدث إلى الرئيس". وأصررت على أننا كنا نتحدث مع ليو منذ خمسة أشهر، وأن الأمر كان قد حسم، ولم تكن هناك شكوك حول قدراته الكروية، وأننا كنا ذاهبين إلى مونتجويك من الناحية المالية وكنا سنفعل ذلك".
اعتذار فليك عن الانتقال المحرج
على الرغم من أن رحيل تشافي كان فوضوياً، إلا أنه شارك حكاية مفاجئة عن خليفته، هانسي فليك، الذي أظهر مستوى من الرقي يبدو أن مجلس الإدارة يفتقر إليه. وبحسب ما ورد، زار فليك منزل تشافي ليعتذر عن الطابع المحرج للانتقال، الذي حدث دون علم تشافي. وقال تشافي: "جاء ليعتذر عندما سألته عما إذا كان النادي قد تحدث معه بالفعل أثناء توليّ منصب المدير الفني، خلال تلك الأسابيع الثلاثة أو الأربعة التي قرر فيها النادي بالفعل الاستغناء عني دون أن يخبرني أحد بذلك مباشرة".
"اعتذر، وتحدثنا لأكثر من ساعتين، كان الأمر رائعًا. طلب منه النادي ألا يقول لي أي شيء، ولهذا جاء إلى منزلي للاعتذار. إنه رجل طيب، وشريف للغاية، وأنا سعيد لأنه يبلي بلاءً حسنًا".
