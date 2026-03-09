"رفضوا طلبي" - تشافي الغاضب يكشف أن برشلونة منعه من التعاقد مع نجم أرسنال

ربما يكون الأمر الأكثر إيلامًا لمشجعي برشلونة هو أن تشافي يصر على أن الصفقة كانت قد تمت فعليًا من الناحية الرياضية، إلا أن الإدارة العليا للنادي أعاقت العملية.

"الرئيس لا يقول الحقيقة في هذا الشأن أيضًا. تم التعاقد مع ليو. في يناير 2023، بعد فوزه بكأس العالم، تواصلنا معه، وأخبرني أنه متحمس للعودة، ورأيت ذلك بنفسي. تحدثنا حتى مارس، وقلت له: "حسنًا، عندما تعطيني الموافقة، سأخبر الرئيس لأنني أرى أن هذه خطوة جيدة من الناحية الكروية"، أوضح تشافي.

"ثم ماذا حدث؟ بدأ الرئيس في التفاوض على العقد مع والد ليو، وحصلنا على موافقة الدوري الإسباني، لكن الرئيس هو الذي أفسد كل شيء. هل أوضح السبب؟ أخبرني لابورتا، وأقتبس، أنه إذا عاد ليو، فسوف يشن حربًا عليه ولا يمكنه السماح بذلك. ثم فجأة توقف ليو عن الرد على مكالماتي لأنه قيل له من الطرف الآخر أن ذلك لا يمكن أن يحدث. وعندما اتصلت بوالده، قلت: "هذا لا يمكن أن يحدث، خورخي"، فقال: "تحدث إلى الرئيس". وأصررت على أننا كنا نتحدث مع ليو منذ خمسة أشهر، وأن الأمر كان قد حسم، ولم تكن هناك شكوك حول قدراته الكروية، وأننا كنا ذاهبين إلى مونتجويك من الناحية المالية وكنا سنفعل ذلك".