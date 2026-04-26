وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، عرض خورخي مينديش موكله سيلفا على نادي ريال مدريد.
رفضوا ضمه مجانًا.. ريال مدريد يتجاهل نجم مانشستر سيتي!
ووفقاً للتقرير، يعتزم سيلفا مواصلة اللعب على أعلى المستويات بعد تأكيد رحيله عن مانشستر سيتي في نهاية الموسم. ويُقال إن ريال مدريد هو أحد الأندية التي يحاول مينديش حالياً إقناعها بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً.
بخبرته الواسعة ومستوى أدائه العالي المستمر، وقرب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في نهاية يونيو مما يجعله متاحًا للانتقال مجانًا كل هذا لا يزيد إلا من جاذبيته. كما ارتبط اسم اللاعب الدولي البرتغالي مؤخرًا بنادي برشلونة، الغريم اللدود لريال مدريد.
ومع ذلك، وفقًا لصحيفة As، لا يرى ريال مدريد أي حاجة للتعاقد مع سيلفا. وتفيد الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تقدير النادي الكبير لقدراته، إلا أنه لا يتناسب مع الملف الشخصي الذي يخططون له في فترة الانتقالات القادمة في البرنابيو. ونتيجة لذلك، يُقال إن مينديش تلقى رفضًا فوريًا من ريال مدريد.
هل يستعد ريال مدريد للتعاقد مع رودري بدلاً من برناردو سيلفا؟
يُعد التعاقد مع لاعب وسط متقدم إحدى أهم أولويات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، لكن النادي يبحث تحديدًا عن لاعب وسط دفاعي بدلاً من سيلفا. ويُقال إن زميله في مانشستر سيتي رودري هو الهدف المفضل لريال مدريد، على الرغم من أن التعاقد معه سيتطلب مبلغًا كبيرًا، كما أن عقد الإسباني مع مانشستر سيتي لا يزال ساريًا لمدة عام آخر.
لم يتحدد بعد الوجهة التالية لسيلفا، حيث يربط اسمه باستمرار بنادي يوفنتوس، بينما لا تزال الشائعات تتردد حول عودته الرومانسية إلى نادي شبابه بنفيكا.
انضم سيلفا إلى مانشستر سيتي قادمًا من موناكو في عام 2017 مقابل 50 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين أصبح عماد خط وسط الفريق، وساعد في حصد لقب دوري أبطال أوروبا 2023 وستة ألقاب في الدوري الإنجليزي. وقد شارك هذا الموسم في 47 مباراة في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم خمس تمريرات حاسمة.
يود سيلفا أن يودع الكرة ببطولتين أخريين: فقد حسم مانشستر سيتي بالفعل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال، بعد أن تجاوز الأخير لفترة وجيزة في صدارة الترتيب عقب فوزه 1-0 على نيوكاسل يوم السبت. وفي كأس الاتحاد الإنجليزي، وصل فريق جوارديولا إلى النهائي بفوزه 2-1 على ساوثامبتون يوم السبت.
برناردو سيلفا: إحصائياته مع مانشستر سيتي
المباريات
454
الأهداف
76
تمريرات حاسمة
77