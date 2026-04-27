"رفضنا أكبر صفقة في التاريخ".. رومينيجه يحسم مصير هاري كين وأوليسي مع بايرن ميونخ

وفي حين يبدو أن مستقبل كين يتجه نحو الاستقرار، وجه بايرن ميونخ تحذيرًا شديد اللهجة للأندية الطامحة في التعاقد مع أوليسي. يقدم الجناح الفرنسي مستويات استثنائية هذا الموسم، مساهمًا بشكل كبير في سعي النادي البافاري نحو تحقيق الثلاثية التاريخية. وعلى الرغم من الاهتمام الكبير من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا ليفربول الذي يجوب أوروبا بحثًا عن بديل لنجمه محمد صلاح، إلا أن بايرن لا يمتلك أي نية لبيع لاعبه.

كان رومينيجه قاطعًا في تقييمه لنجم كريستال بالاس السابق، مؤكدًا أنه لا يوجد مبلغ مالي قد يغري النادي بالتفريط فيه، حيث قال: "إنه لاعب رائع. كما أنني أقدر كثيرًا طبيعته الهادئة وخجله من وسائل الإعلام، وهذا أمر نادر في هذه الأيام. إنه شخص عظيم، وعلى أرض الملعب هو استثنائي، حيث يلعب كرة القدم بلمسة سحرية تقريبًا. في عام 2009، تلقينا عرضًا خياليًا من تشيلسي للتعاقد مع فرانك ريبيري، وكان ذلك العرض سيحطم الرقم القياسي العالمي للانتقالات في ذلك الوقت. ذهبت حينها إلى مديرنا المالي آنذاك، كارل هوبفنر، وإلى أولي هونيس بهذا العرض. تناقشنا لمدة ساعتين في محاولة لمعرفة ما يجب فعله، وفي ذلك اليوم اتخذنا قرارًا جوهريًا: لن نبيع في المستقبل أي لاعب سنفتقده على أرض الملعب. وهذه القاعدة غير المكتوبة لا تزال سارية حتى اليوم. بالنسبة للاعب مثل أوليسي، لا توجد بطاقة سعر قد تجعلنا نتراجع أو نتردد".