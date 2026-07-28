قال زيدان: «إنها فرحة هائلة. أنا سعيد حقًّا. أنا مستعد للتحدي، وهذا الأمر يحفزني. إنه الشيء الوحيد الذي أردت القيام به بعد تجربتي في ريال مدريد. أعرف هذا الأمر منذ أن كنت طفلاً، فقد بدأت في فرق الناشئين، ومررت بكل المراحل حتى وصلت إلى المنتخب الوطني الأول، القمة. الشيء الوحيد الذي يحفزني هو أن أتمكن من العمل مع هذا الفريق وأراه يواصل الفوز. قيادة المنتخب الفرنسي هي الشيء الوحيد الذي أردت القيام به بعد تجربتي في ريال مدريد. لقد رفضت عروضًا لتولي منصب المدرب الرئيسي للمنتخب الفرنسي. أعرف هذا الأمر منذ طفولتي، فقد بدأت في فرق الناشئين، ومررت بكل المراحل حتى وصلت إلى المنتخب الوطني الأول، القمة. الشيء الوحيد الذي يحفزني هو أن أتمكن من العمل مع هذا الفريق ورؤيته يواصل تحقيق الانتصارات."