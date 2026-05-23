رغم كسر إصبعه قبل المونديال.. نبأ سعيد للأرجنتين بشأن إصابة إيميليانو مارتينيز!

عاشت الجماهير الأرجنتينية لحظات من حبس الأنفاس بعد الأنباء المقلقة حول تعرض الحارس مارتينيز، لكسر في إصبعه أثناء عمليات الإحماء قبل نهائي الدوري الأوروبي الذي توج به فريقه أستون فيلا على حساب فرايبورج الألماني.

لكن سرعان ما تبددت هذه المخاوف القوية، حيث أكد الصحفي الموثوق جاستون إيدول أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بكسر بسيط في الإصبع لا يتطلب أي تدخل جراحي عاجل.

وأوضح إيدول أن فترة غياب الحارس البالغ من العمر 33 عاماً لن تتجاوز عشرين يوماً تقريباً، ما يعني أن مارتينيز سيكون جاهزاً تماماً من الناحية الطبية والبدنية لحراسة عرين "التانجو" في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، لتتلقى كتيبة المدرب ليونيل سكالوني دفعة معنوية هائلة قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب هذا الصيف.