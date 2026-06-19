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رغم ضم جوردون .. راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة
لا يزال راشفورد يركز على الانتقال إلى برشلونة
عزز ماركوس راشفورد سمعته على الساحة الدولية بعد أن سجل هدفاً في فوز إنجلترا على كرواتيا في كأس العالم، مما زاد من آمال نادي مانشستر يونايتد في ارتفاع قيمته السوقية خلال البطولة.
وعلى الرغم من اهتمام أندية أخرى به، أوضح المهاجم أن برشلونة لا يزال وجهته المفضلة، وفقاً لصحيفة «سبورت».
قضى راشفورد الموسم الماضي معارًا لدى العملاق الكتالوني، ويؤمن بأنه لا يزال لديه عمل لم ينتهِ في إسبانيا. ولم يغير وصول جوردون إلى كامب نو موقفه. وتشير التقارير إلى أن راشفورد مستعد للانتظار حتى المراحل الأخيرة من فترة الانتقالات، على أمل أن يتمكن برشلونة من إيجاد طريقة لإعادته بشكل دائم.
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دعم فليك يبعث على التفاؤل
أنهى راشفورد الموسم الماضي وسط تشجيع من مدرب برشلونة هانسي فليك، الذي أشار، حسبما ورد، إلى أن النادي سيبذل كل ما في وسعه لإبقائه في كامب نو.
ورغم عدم تقديم أي ضمانات، إلا أن الجهاز الفني للبلوجرانا كان راضياً عن مساهمته. وعلى الرغم من تراجع أرقامه خلال النصف الثاني من الموسم، إلا أن راشفورد تكيف مع المتطلبات التكتيكية لفليك وقبل دوره ضمن تشكيلة الفريق. وكثيراً ما كان له تأثير إيجابي عند دخوله من مقاعد البدلاء، وكان يُنظر إليه على أنه خيار مفيد ضمن المجموعة.
ومع ذلك، فإن تقدير برشلونة للاعب لم يزيل العوائق المالية التي تحول دون إبرام الصفقة. فقد رفض النادي في السابق تفعيل خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو، على الرغم من استعداد راشفورد لتخفيض راتبه من أجل البقاء.
تستمر المسائل المالية في تعقيد المفاوضات
لا تزال أكبر عقبة تتمثل في هيكلية أي صفقة انتقال. يرغب مانشستر يونايتد في بيعه بشكل نهائي، ولا يبدي اهتمامًا حاليًا بإبرام اتفاق إعارة آخر، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام برشلونة.
وفي حين أن يونايتد حريص على التخلي عن راشفورد، يتعين على برشلونة أن يوازن بين رسوم الانتقال والتزامات الرواتب قبل الشروع في خطوة جادة. وقد يكون لتصميم راشفورد تأثير كبير في هذا الصدد. فمن خلال إعطاء الأولوية لبرشلونة على الفرص الأخرى، قد يزيد الضغط على جميع الأطراف مع تقدم فترة الانتقالات وبدء تضييق الخيارات المتاحة.
- AFP
لعبة الانتظار لجميع الأطراف المعنية
من المتوقع أن تستمر قصة الانتقالات طوال فترة سوق الصيف الممتدة. وقد يصر مانشستر يونايتد على مطلبه ببيع اللاعب بشكل نهائي، لكن موقفه قد يتليّن إذا لم ترد عروض مناسبة قبل انتهاء الموعد النهائي. ويدرك راشفورد المخاطر التي ينطوي عليها انتظار برشلونة، على الرغم من أن النادي الكتالوني لا يزال يولي الأولوية للتعاقد مع مهاجم رئيسي قبل إعادة النظر في صفقة ضم اللاعب الدولي الإنجليزي.