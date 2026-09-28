AFP
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رغم رضاه عن الفوز.. تشافي يطالب هولندا بالتحسن فورًا!
أول مذاق للانتصار مع تشافي
حقق تشافي رسميًا أول انتصار له كمدرب لمنتخب هولندا الوطني. فبعدما استهل مشواره بتعادل محترم 1-1 أمام ألمانيا، شاهد المدرب الإسباني فريقه وهو يتخطى مباراة صعبة خارج الديار ليفوز على صربيا 2-1 مساء يوم الأحد. وتُعد هذه النتيجة محطة مهمة للعهد الجديد، إذ تمنح شعورًا بالزخم مع استمرار مشوار دوري الأمم الأوروبية تحت قيادته. ورغم الإيجابية المحيطة بالنتيجة، ظل لاعب الوسط الأسطوري متزنًا في تقييمه للأداء.
وقال تشافي: «الحصول على النقاط الثلاث هو دائمًا الأمر الأهم. أنا سعيد بأننا نجحنا في ذلك. لكن علينا أن نلعب بشكل أفضل، لأننا بالتأكيد لم نُبلِ حسنًا في الشوط الأول من حيث الضغط»، حسبما صرّح تشافي.
- AFP
التركيز على التطوير التكتيكي
حقق تشافي رسميًا أول انتصاراته بصفته مدربًا لمنتخب هولندا. فبعد أن استهل مشواره بتعادل مشرّف بنتيجة 1-1 أمام ألمانيا، شاهد المدرب الإسباني فريقه وهو يتخطى مواجهة صعبة خارج الأرض ليفوز على صربيا 2-1 مساء يوم الأحد. وتمثل هذه النتيجة محطة بارزة للعهد الجديد، إذ تمنح شعورًا بالزخم مع استمرار مشوار دوري الأمم الأوروبية تحت قيادته. ورغم الإيجابية التي أحاطت بالنتيجة، ظل لاعب الوسط الأسطوري متزنًا في تقييمه للأداء.
وقال تشافي: «الأهم دائمًا هو الحصول على النقاط الثلاث. أنا سعيد لأننا نجحنا في ذلك. لكن علينا أن نلعب بشكل أفضل، لأننا بالتأكيد في الشوط الأول لم نُحسن الأداء من حيث الضغط»، على حد قول تشافي.
الإشادة بصاحب هدف الفوز ميكس ميردينك
كان أفضل لاعب في المباراة بلا شك ميكس ميردينك، إذ أثبت مهاجم ألكمار أنه صانع الفارق بعدما سجّل هدفَي المنتخب الهولندي ليضمن الخروج من صربيا بالنقاط الثلاث كاملة. وأغدق تشافي بالثناء على المهاجم الشاب، مشيراً إلى أن مساهمته تجاوزت بكثير براعته في إنهاء الهجمات أمام المرمى. وسلّط المدرب الضوء على الانضباط التكتيكي وروح العمل لدى ميردينك باعتبارهما من العناصر الأساسية للنجاح الهولندي في تلك الليلة، ملمحاً إلى أن المهاجم قد تبنّى بالفعل الفلسفة الجديدة التي يجري تطبيقها في الاتحاد الهولندي لكرة القدم.
وقال تشافي عن ثنائية المهاجم: «أنا سعيد جداً من أجله. أداؤه ليس مفاجأة لنا، لأننا كنا نعرف إمكاناته. ميكس لاعب مجتهد جداً ويفهم الطريقة التي نريد أن نلعب بها. لقد ساعد الفريق بأكثر من مجرد الأهداف، رغم أن تلك الأهداف كانت مفيدة بالتأكيد. العمل الذي قدّمه للفريق كان رائعاً».
- AFP
بالنظر إلى المباراتين المتبقيتين
واختتم المدرب تقييمه بنبرة مفعمة بالأمل، مؤكداً فكرة أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح. ومع اقتراب المباريات المقبلة أمام اليونان ومباراة الإياب ضد صربيا، تمتلك هولندا فرصة كبيرة لتطبيق هذه الدروس عملياً. وسيكون الهدف خلال الأسبوع المقبل هو الجمع بين الإنهاء الحاسم لدى لاعبين مثل ميردينك واللعب المتمركز المتطور الذي يطالب به تشافي. وأضاف تشافي: «يشعر اللاعبون بالراحة داخل الملعب في ظل النظام الذي نلعب به، لذا فإن أموراً كثيرة تسير على ما يرام أيضاً».
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