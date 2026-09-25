رغم خروجه من حسابات زيدان .. نجم إنتر يتدخل للصلح بين مبابي وديمبيلي في أزمة "الكرة الذهبية"

في هذه الأثناء يستمتع تورام بأسبوع الراحة الذي يتزامن مع أسبوع الموضة في ميلانو. فالموضة إحدى شغفيه، وليس من قبيل الصدفة أن التُقطت له صور في شوارع التسوّق بوسط المدينة برفقة عارضة الأزياء والمؤثرة الأمريكية إنديا لوف.

المدير الفني الجديد لفرنسا، زين الدين زيدان، لم يستدعِه إلى المنتخب. تيكوس لم يتقبّل الأمر بسوء: "هذه خيارات وعلينا احترامها، فقد جاء مدرب جديد يريد رؤية وجوه جديدة. عليّ أن أواصل العمل وتقديم أداء جيد مع الإنتر، آملاً في العودة إلى المنتخب".

على أي حال، يبقى تورام جزءاً أساسياً من المجموعة، ويكفي التفكير في مهمة الوساطة التي قام بها لتوضيح سوء تفاهم بين اثنين من مواطنيه البارزين: كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، الذي وصفه مهاجم ريال مدريد بأنه "موهبة"، بينما وصف هو نفسه بأنه "المختار"، وذلك عقب حرب التصريحات بين الثنائي بخصوص الأحقية في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

ما أثار بعض التوتر بين المرشّحَين للفوز بـالكرة الذهبية، وهو ما تمّ حلّه سريعاً بمساعدة تورام بحسب "ليكيب". عنصر ثمين داخل الملعب، وكذلك في غرفة الملابس كما تجلّى أيضاً في رأب الصدع بين لاوتارو وتشالهان أوغلو في الإنتر بعد كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

مساء الجمعة تستهل فرنسا مشوارها في دوري الأمم (في المجموعة نفسها التي تضم إيطاليا التي تستضيف بلجيكا) على أرض تركيا بقيادة مونتيلا.

وبهذه المناسبة يبدو أن زيدان يميل إلى تمركز ديمبيلي كرأس حربة، مع دفع مبابي نحو الأطراف في الثلاثي الهجومي إلى جانب أوليسي.

ويُنتظر أيضاً أن يبدأ أربعة "إيطاليين" من الأساس: مينيان، رابيو، مانو كوني وآندي ديوف في دور غير مألوف كظهير أيسر في دفاع رباعي.

في المقابل، يُتوقع جلوس لاعب اليوفنتوس كالولو، وبوتيز ودا كونيا من كومو على مقاعد البدلاء.