رغم خروجه من حسابات زيدان .. نجم إنتر يتدخل للصلح بين مبابي وديمبيلي في أزمة "الكرة الذهبية"

"لا أملك عقدًا طويلًا مثل عقد لاوتارو، لكنني في الوقت الحالي سعيد جدًا هنا"، ماركوس تورام تحدّث بهذه الطريقة في مايو الماضي قبل نهائي كأس إيطاليا الذي فاز به لاحقًا على حساب لاتسيو. وفي غضون ذلك، لم يتغيّر بعد موعد انتهاء عقده الذي تبلغ قيمته 6 ملايين يورو صافية سنويًا.
وفيما يتعلق بمفاوضات تجديد العقود، فإن الأولوية للاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو، الذي ينتهي عقده مع نهاية هذا الموسم. لكن بعده مباشرةً يأتي اللاعبون المرتبطون بعقود حتى عام 2028 مثل باستوني وديماركو وكارلوس أوغوستو، وطبعًا تورام.
من مواليد عام 1997، وصل المهاجم الفرنسي مجانًا قادمًا من بوروسيا مونشن[لادباخ في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023. ومنذ ذلك الحين خاض 145 مباراة بقميص الإنتر مسجّلًا 53 هدفًا وصانعًا 34 تمريرة حاسمة، وتوّج بلقبين في الدوري وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي. وحتى الآن في هذا الموسم من الدوري الإيطالي سجّل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين في 4 مباريات. ومن كلا الطرفين هناك رغبة في مواصلة المشوار معًا.