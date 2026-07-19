رغم تحطيم رقم بيليه .. أوليسي ينهار باكيًا عقب خسارة فرنسا ضد إنجلترا

ووفقًا لصحيفة «ليكيب»، انهمر نجم بايرن ميونيخ مايكل أوليسي في البكاء داخل غرفة الملابس بعد أن فشل في استغلال فرصتين ذهبيتين في الشوط الثاني.

وكانت فرنسا قد نجحت في العودة من شوط أول كارثي لتصبح النتيجة 4-3 لصالح المنافس، وكان أوليسي في قلب هذا الانتعاش. ومع ذلك، أهدر المهاجم المولود في لندن فرصتين واضحتين في الدقيقتين 75 و81، حيث سدد الكرة بعيدًا عن المرمى مرتين في الوقت الذي بدا فيه أن التسجيل أمر مؤكد.

أثبتت هذه الفرص الضائعة أنها قاتلة لآمال فرنسا في العودة، وتلاشت لوهلة الصورة الرائعة التي قدمها جناح بايرن ميونيخ هذا الصيف، حيث انصب تركيزه على الفرص التي أضاعها.



