رغم الرفض البافاري القاطع.. ريال مدريد يتحدى بايرن ميونخ لخطف مايكل أوليسي

ومع ذلك، من المستبعد أن يشهد موقف بايرن ميونخ أي تغيير بشأن التخلي عن أوليسي والسماح له بالرحيل إلى صفوف الـ "بلانكوس" في الموسم المقبل. فقبل نحو أسبوعين ونصف، عندما ظهرت الشائعات الأولى التي تفيد باستعداد ريال مدريد لدفع 150 مليون يورو لفسخ عقد المهاجم المتألق، سارعت الإدارة البافارية بالنفي القاطع، ووضعت حداً لأي محاولات تقرب من نادي العاصمة الإسبانية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الموقف الحازم بغض النظر عن القيمة المالية المعروضة. ورغم أن دياز أفاد بأن البايرن قد يبدي استعداداً للجلوس على طاولة المفاوضات إذا وصل العرض إلى 200 مليون يورو، إلا أنه من المشكوك فيه بشدة أن يتراجع البطل القياسي ويخلق لنفسه أزمة فنية في تشكيلته بالتفريط في أوليسي.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "ليكيب" عن عضو -لم تُسمه- في مجلس إدارة بايرن ميونخ قوله إن النادي لن يتخلى عن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً حتى لو تلقى عرضاً بقيمة 500 مليون يورو، مُصرحاً: "أوليسي لا يُقدر بثمن. لست متأكداً حتى مما إذا كان ريال مدريد سيتمكن من شراء إحدى ساقي أوليسي مقابل 150 مليون يورو".

وسار خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو على النهج ذاته، حيث أكدت معلوماته عدم وجود أي نية لدى ميونخ لبدء مفاوضات مع النادي الملكي. وقال رومانو في مقطع فيديو عبر قناته على يوتيوب: "لقد أغلق بايرن ميونخ الباب تماماً، سواء خلف الكواليس أو في العلن، ولم يُبدِ أي رغبة في إجراء أي محادثات".