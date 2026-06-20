AFP
رغم التبديل المبكر.. أنباء سارة تطمئن رافينيا وبرشلونة عقب إصابته مع البرازيل في كأس العالم!
علامات إيجابية عقب الفحوصات الطبية
خضع رافينها لفحوصات طبية صباح السبت لتقييم إصابة في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال الفوز الساحق الذي حققته البرازيل على هايتي يوم الجمعة. وأثار المهاجم القلق داخل المعسكر عندما اضطر إلى مغادرة الملعب خلال الشوط الأول بعد أن شعر بألم حاد في عضلة الفخذ الخلفية.
ورغم أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم يصدر بعد تقريرًا طبيًّا رسميًّا، إلا أن التوقعات الأولية تبدو إيجابية. ووفقًا لصحيفة «غازيتا إسبورتيفا»، فإن التوقعات الحالية تشير إلى أن نجم برشلونة لن يضطر إلى الانسحاب من تشكيلة المنتخب الوطني، مما سيشكل ارتياحًا كبيرًا لكل من كارلو أنشيلوتي والمشجعين على حد سواء مع تقدم البطولة.
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التعامل مع مشكلة متكررة تتعلق باللياقة البدنية
تعتبر مخاوف الإصابة حساسة بشكل خاص بالنظر إلى التاريخ الطبي الأخير للاعب. فخلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس، اضطر الجناح البالغ من العمر 29 عامًا إلى الانسحاب من التشكيلة بسبب مشاكل مماثلة في الفخذ، بعد أن عانى من موسم محلي صعب اتسم بأربع إصابات منفصلة في نفس المنطقة على مدار الموسم الماضي.
وعلى الرغم من تاريخه الحافل بمشاكل العضلات، ظهرت بوادر مشجعة فور استبداله في المباراة ضد هايتي. فقد شوهد المهاجم وهو يمشي بشكل طبيعي أثناء مغادرته الملعب، وبدأ في تلقي العلاج الأولي من الطاقم الطبي وهو جالس على مقاعد البدلاء، مما عزز الآمال في تعافيه سريعًا.
لوائح البطولة والقيود المفروضة على تشكيلات الفرق
تكتسب لياقة المهاجم أهمية قصوى بسبب اللوائح الصارمة التي تفرضها الفيفا على البطولة. وفي حال استبعاد رافينها عن بقية مباريات كأس العالم، فلن تتمكن البرازيل من استدعاء بديل من خارج قائمتها الأصلية المكونة من 26 لاعباً، حيث انقضى الموعد النهائي لتعديل قوائم اللاعبين قبل 24 ساعة من مباراتها الافتتاحية ضد المغرب.
وبمجرد بدء الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، لا يُسمح لأي منتخب بإجراء تغييرات على قائمة لاعبيه طوال بقية البطولة، باستثناء حراس المرمى. ويضع هذا النظام ضغطاً هائلاً على الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي لضمان تعافي اللاعب بشكل كافٍ ليتمكن من المشاركة في جولات خروج المغلوب المقبلة.
- AFP
نيمار يعود للمشاركة في مباراة اسكتلندا
شارك المنتخب البرازيلي في تدريبات استشفائية داخلية صباح يوم السبت، حيث انقسم اللاعبون بين مرافق الفندق وصالة الألعاب الرياضية في مركز التدريب «كولومبيا بارك». وعقب الحصة الصباحية، مُنح اللاعبون فترة راحة وقضوا فترة ما بعد الظهر في الراحة للتعافي من المجهودات التي بذلوها مؤخرًا على أرض الملعب.
وتوجه البرازيل أنظارها الآن إلى مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد اسكتلندا، والتي من المقرر أن تشهد عودة نيمار، الذي غاب عن أول مباراتين بسبب الإصابة. وفي تصريح له عقب فوز «السيليساو» 3-0 على هايتي، أكد أنشيلوتي التقدم الذي أحرزه المهاجم، قائلاً: «سيتدرب نيمار غداً بشكل فردي، ويوم الاثنين مع بقية الفريق. وسيكون جاهزاً للمشاركة في المباراة ضد اسكتلندا».