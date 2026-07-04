يواجه المنتخب الإنجليزي سلسلة من التحديات المعقدة قبل مواجهته المرتقبة ضد المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم، بدءاً من أزمة أمن الفندق ومخاوف التجسس، وصولاً إلى العواصف الرعدية ونقص الأكسجين بسبب الارتفاع عن سطح البحر.
رعب في المكسيك.. التجسس ونقص الأكسجين يهددان حلم إنجلترا بكأس العالم!
أزمة فندق إنجلترا
بحسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي سبورت"، قوبلت بعثة المنتخب الإنجليزي بصيحات الاستهجان فور وصولها إلى فندق الإقامة في العاصمة المكسيكية. وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول الفندق بعد أن تقدمت الإكوادور مسبقاً بشكوى بسبب تعمد الجماهير المحلية استخدام مكبرات الصوت والدراجات النارية لإزعاج اللاعبين ليلاً. وتم نشر أفراد من الحرس الوطني المكسيكي لتأمين الفندق، بينما سيتم توفير أدوية طبيعية للنوم وآلات الضوضاء البيضاء للاعبين. وفي هذا السياق، صرح صانع الألعاب مورجان روجرز قائلاً: "لن أكون سعيداً إذا أيقظني ذلك - سأكون صادقاً. سنرى كيف تسير الأمور ولكننا سنتعامل معها بأفضل شكل ممكن. إنها مجرد عقبة أخرى يجب التغلب عليها ولكننا مستعدون".
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عواصف رعدية
إلى جانب أزمة الفندق، واجهت استعدادات إنجلترا فوضى عارمة يوم الجمعة بعد أن كشف الاتحاد الدولي عن نيته تقديم موعد المباراة بسبب العواصف. ورغم بقاء المباراة في موعدها الأصلي، إلا أن التأجيل لا يزال وارداً بسبب البرق. وقال بن ريتش، مقدم النشرة الجوية: "العواصف الرعدية اليومية طبيعية في مكسيكو سيتي في هذا الوقت من العام - لكن التوقعات تشير إلى أن الخطر يوم الأحد مرتفع بشكل خاص، وإذا تطورت هذه العواصف فقد تكون شديدة. يوم الأحد، من المرجح أن تجلب هذه العواصف برقا متكررا، وهناك أيضا خطر تساقط البرد. يميل نشاط العواصف الرعدية إلى الوصول إلى ذروته في وقت قريب من أعلى درجات الحرارة خلال اليوم أو بعدها بقليل - خلال أواخر فترة ما بعد الظهر وحتى المساء، مما قد يؤثر على موعد انطلاق المباراة. تقديم موعد الانطلاق في وقت مبكر كان من الممكن أن يسمح بإقامة المباراة قبل بدء أسوأ نشاط للعواصف الرعدية - على الرغم من أن هذا ليس مضمونا بالتأكيد".
نقص الأكسجين ومخاوف التجسس
التحدي الآخر الذي يواجه الإنجليز هو اللعب على ارتفاع 2240 متراً. وأقر المدرب توماس توخيل بأن فريقه سيكون في "عيب كبير لأننا لا نستطيع التكيف معه جسدياً". ويوضح الدكتور بارني وينرايت: "عادة ما تنخفض السعة الهوائية القصوى في هذا النوع من الارتفاعات بنحو 10%، وهذا له تأثير غير مباشر على الأداء. لن تتأثر سرعات الركض القصوى، لكن اللاعبين سيحتاجون إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً للتعافي من كل انطلاقة والمحاولة مرة أخرى". من جهة أخرى، تأخر وصول البعثة لتجنب التجسس، حيث فضل توخيل البقاء في معسكره بالولايات المتحدة لتطبيق تكتيكاته سراً، نظراً للحماية الأمنية الكبيرة هناك مقارنة بملاعب التدريب في المكسيك.
- Getty Images Sport
ما الذي ينتظر إنجلترا؟
تتجه الأنظار الآن نحو صافرة البداية يوم الأحد لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي من المونديال. وسيتعين على توخيل ولاعبيه إثبات قدرتهم على التغلب على هذه الظروف المعاكسة، سواء المناخية أو الجماهيرية، وإظهار المرونة التكتيكية والبدنية. الفائز في هذه المواجهة سيضرب موعدًا مع الفائز من قمة البرازيل والنرويج.
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