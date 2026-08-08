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بيان صدقةالاتحاد السعودي لكرة القدم
علي رفعت

رسمِيًا: إعلان الرئيس الجديد لاتحاد الكرة السعودي.. والكشف عن أول الطعون!

دوري روشن السعودي

لجنة الانتخابات تعتمد قائمة بدر الرزيزاء وتستبعد 5 قوائم منافسة لعدم استيفاء الشروط التنظيمية واللغوية.


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أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، اعتماد قائمة المرشح بدر الرزيزاء بوصفها القائمة الوحيدة المستوفية لكافة الشروط والمتطلبات مقابل استبعاد القوائم الخمس الأخرى المترشحة.

 وتزامن هذا الإعلان مع كشف مصادر عن أولى التحركات القانونية من القوائم المستبعدة باللجوء إلى تقديم طعن رسمي ضد قرارات الاستبعاد.


  • اعتماد قائمة الرزيزاء واستبعاد 5 قوائم منافسة

    أشارت لجنة الانتخابات إلى أن قراراتها جاءت عقب انتهاء أعمال الفحص والتدقيق لملفات المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس الجاري.

    واعتمدت اللجنة القائمة الأولية لبدر الرزيزاء، والتي تضم لؤي مشعبي مرشحًا لنيابة الرئيس، إلى جانب مرشحي العضوية: لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، فهد المنصور، سلمان السديري، ثامر السعدون، عمر الجريسي، نيكولاس آرثر كوارد، وجيرارد بيرنارد رودي. 

    وفي المقابل، تم استبعاد القوائم الخمس المتبقية لكل من: خالد الغامدي، فهد الغفيلي، حاتم خيمي، أحمد الوادعي، وشاكر العصيمي.


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  • اللغة الإنجليزية وغياب الخبرة يطيحان بالمنافسين

    استندت قرارات الاستبعاد إلى أحكام المادة (33/2/د) من النظام الأساسي، والتي تشترط في رئيس مجلس الإدارة امتلاك خبرة رياضية في مجال كرة القدم محليًا أو دوليًا لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات في مناصب قيادية، بجانب شرط إتقان اللغة الإنجليزية.

    وشمل الاستبعاد المادة ذاتها بالاقتران مع بند المؤهل الجامعي والخبرة الكروية وإقامة الرئيس ونائبه داخل المملكة. 

    أما قائمة شاكر العصيمي فقد استبعدت استنادًا إلى المادة (4/26) الخاصة بالتزكيات، حيث قدّم تزكيات من خارج الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية، إضافة لعدم استيفاء شرطي اللغة الإنجليزية والخبرة. 

    وأوضحت "الرياضية" أن عدم تجاور اختبارات المقابلة باللغة الإنجليزية المعتمدة لدى الشركة البريطانية المخصصة كان السبب الرئيسي في عدم اعتماد قائمة خالد الغامدي.


  • الغامدي يستعد للطعن ولجنة التظلمات تبدأ أعمالها

    لم تتوقف تفاصيل المشهد الانتخابي عند الإعلان الأول، حيث بدأت أولى التحركات القانونية لمواجهة قرارات الاستبعاد.

    وكشفت "الرياضية" أيضًا أن خالد الغامدي يتجه رسميًا لتقديم طعن لدى لجنة الانتخابات والجهات المختصة ضد قرار استبعاد قائمته الانتخابية من سباق الترشح لتمثيل مجلس الإدارة. 

    ومن المقرر أن تبدأ لجنة الطعون استقبال التظلمات والطعون على القرارات بداية من يوم غد الأحد، وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد للعملية الانتخابية وصولًا إلى مرحلة إعلان القوائم النهائية.


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