رسمِيًا: إعلان الرئيس الجديد لاتحاد الكرة السعودي.. والكشف عن أول الطعون!

أشارت لجنة الانتخابات إلى أن قراراتها جاءت عقب انتهاء أعمال الفحص والتدقيق لملفات المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس الجاري.

واعتمدت اللجنة القائمة الأولية لبدر الرزيزاء، والتي تضم لؤي مشعبي مرشحًا لنيابة الرئيس، إلى جانب مرشحي العضوية: لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، فهد المنصور، سلمان السديري، ثامر السعدون، عمر الجريسي، نيكولاس آرثر كوارد، وجيرارد بيرنارد رودي.

وفي المقابل، تم استبعاد القوائم الخمس المتبقية لكل من: خالد الغامدي، فهد الغفيلي، حاتم خيمي، أحمد الوادعي، وشاكر العصيمي.



