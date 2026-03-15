"بإصرار قوي على إنقاذ الحدث، وعلى الرغم من الصعوبات المفهومة في إعادة تحديد مكان مباراة بهذه الأهمية في غضون مهلة قصيرة للغاية، بحثت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن البدائل الممكنة، لكن تبين أن كل منها غير قابل للتطبيق بالنسبة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)".

كان الخيار الأول هو تنظيم المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في الموعد المحدد مع توزيع المشجعين بالتساوي في الملعب. كان هذا سيضمن مكانًا عالمي المستوى، مناسبًا لحدث بهذه المكانة، لكن الأرجنتين رفضت.

الخيار الثاني كان تنظيم المباراة النهائية على مرحلتين، واحدة في البرنابيو يوم 27 مارس والأخرى في بوينس آيرس خلال فترة التوقف الدولية قبل بطولة أوروبا وكأس أمريكا 2028، مع توزيع المشجعين بنسبة 50:50 في الملعب في مدريد. تم رفض هذا الخيار أيضًا.

في النهاية، سعت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) للحصول على دعم من الأرجنتين بشأن إمكانية إقامة المباراة في 27 أو 30 مارس، في حال تم العثور على ملعب محايد في أوروبا. تم رفض هذا الاقتراح أيضًا.

قدمت الأرجنتين اقتراحًا مضادًا بإقامة المباراة بعد كأس العالم، ولكن نظرًا لعدم توفر مواعيد متاحة لدى إسبانيا، تم استبعاد هذا الخيار. في النهاية، وعلى عكس الخطة الأصلية، أعلنت الأرجنتين استعدادها للعب في 31 مارس، وهو تاريخ ثبت أنه غير عملي.

ونتيجة لذلك، وبأسف من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، تم إلغاء نسخة هذا العام من "الفيناليسما".

تود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن تعرب عن خالص شكرها لريال مدريد واللجنة المنظمة والسلطات في قطر على الدعم والتعاون في محاولة تنظيم هذه المباراة. وفي حالة ريال مدريد، فإن الجهود التي بذلت كانت في غاية السرعة. شكرًا أيضًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم على مرونته في التكيف مع جميع الخيارات المقترحة خلال هذه العملية".