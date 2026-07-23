رسميًا .. لوكا مودريتش يجدد عقده مع ميلان

وقال ميلان في بيانه الرسمي إن مودريتش، الذي أصبح أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق منذ انضمامه، نجح في توظيف خبرته وإمكاناته لخدمة الروسونيري داخل الملعب وخارجه.

وأضاف النادي الإيطالي: "لقد كان لوكا، الذي شكل ركيزة أساسية في خط وسط الروسونيري منذ وصوله، قادرًا على تسخير خبرته ومهاراته لخدمة الفريق، داخل الملعب وخارجه".

وتابع: "يُعد الكرواتي أحد أقوى اللاعبين وأكثرهم تمثيلاً على الصعيد العالمي، وسيواصل مسيرته مرتدياً القميص الروسونيري، الذي خاض معه الموسم الماضي 37 مباراة وسجل هدفين، طامحاً إلى تحقيق إنجازات جديدة مهمة. وسيستمر لوكا مودريتش في ارتداء القميص الروسونيري رقم 14".