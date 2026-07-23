رسميًا .. لوكا مودريتش يجدد عقده مع ميلان

وكان البرتغالي روبن أموريم، مدرب ميلان الجديد، قد أبدى تمسكه باستمرار لوكا مودريتش في الفريق، حيث قال في تصريحات سابقة: "مودريتش لاعب نرغب في الاحتفاظ به بكل تأكيد نظراً لخبرته: لقد تحدثت معه مرتين، وإذا لزم الأمر يمكنني تكرار ذلك، فأنا لا أتعب من ذلك. نريد الاعتماد على مودريتش، وقد تحدث مجلس الإدارة معنا أيضاً، وآمل أن يكون معنا في غضون أيام قليلة".
واستجابت إدارة ميلان إلى رغبة أموريم، لكن إدارة مودريتش، الذي سيبلغ 41 عامًا في سبتمبر، لا بد أن تكون مختلفة عن الموسم الماضي الذي قضاه مع ماسيميليانو أليجري، والذي خاض فيه 37 مباراة.
وسيلعب ميلان في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي، وسيتعين إدارة مشاركة اللاعب الكرواتي بحكمة.