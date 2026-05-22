رسميًا | كاريك يدرب مانشستر يونايتد الموسم المقبل
العقل المدبر المؤقت يكافئ ثقة مجلس الإدارة
تولى المدرب السابق ميدلسبره مايكل كاريك مقاليد الأمور في 13 يناير، خلال فترة شهدت تحولات مؤسسية مكثفة، والآن سيوقع عقدًا لموسمين حتى 2028.
ونجح كاريك في إحداث تحول تكتيكي مذهل في أولد ترافورد، حيث قاد «الشياطين الحمر» إلى تحقيق 11 انتصارًا من أصل 16 مباراة، ليضمن لهم احتلال المركز الثالث.
وأكّد فوزهم المثير في عطلة نهاية الأسبوع على نوتنجهام فورست عودتهم إلى النخبة الأوروبية من الناحية الحسابية، حيث حصد مانشستر يونايتد 36 نقطة في الدوري، وهو أعلى رصيد في الدوري خلال فترة توليه القصيرة.
كاريك يحدد طموحات الفريق في الفوز بالبطولات الكبرى
وفي معرض تعليقه على المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه لتولي إدارة ناديه السابق بشكل دائم بعد خمسة أشهر حافلة بالنجاحات في منصبه المؤقت، أعرب الفائز بعدة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن فخره الكبير. وفي حديثه عبر الموقع الرسمي للنادي، قال كاريك: «منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى هنا قبل 20 عامًا، شعرت بسحر مانشستر يونايتد. إن تحمل مسؤولية قيادة نادينا الكروي المميز يملؤني بفخر عظيم.
وأتبع: "طوال الأشهر الخمسة الماضية، أظهر هذا الفريق من اللاعبين قدرته على الوصول إلى مستويات المرونة والتماسك والتصميم التي نطالب بها هنا. حان الوقت الآن للمضي قدماً معاً مرة أخرى، بطموح وهدف واضح. يستحق مانشستر يونايتد ومشجعونا الرائعون التنافس على أكبر الألقاب مرة أخرى."
المدير يؤيد عملية تحويل الهوية
شعر مسؤولو النادي بضرورة منح لاعب الوسط الأسطوري هذا المنصب الدائم بعد أن نجح بسرعة في إعادة إرساء ثقافة الفوز المتماسكة في كارينغتون. وفي إشارة إلى التوافق التام بين الخطة التكتيكية للمدرب والهوية التاريخية للنادي، أضاف مدير الشؤون الكروية جيسون ويلكوكس: «لقد استحق مايكل تمامًا فرصة مواصلة قيادة فريق الرجال لدينا. خلال الفترة التي تولى فيها هذا المنصب، شهدنا نتائج إيجابية على أرض الملعب، ولكن الأهم من ذلك هو النهج الذي يتماشى مع قيم النادي وتقاليده وتاريخه. لا ينبغي التقليل من أهمية إنجازات مايكل في إعادة النادي إلى دوري أبطال أوروبا. لقد أقام علاقة قوية مع اللاعبين ويمكنه أن يفخر بثقافة الفوز في كارينجتون وفي غرفة الملابس، والتي نواصل بناءها".
أولويات فترة الانتقالات الصيفية تلوح في الأفق
تتحول المهمة المباشرة لكاريك من التركيز على البقاء في الدوري على المدى القصير إلى إعادة هيكلة الفريق بشكل معقد، مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الصيفية.
وبعد أن وصل إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، يتعين عليه الآن وضع برنامج تحضيري صارم قادر على دعم الفريق في سعيه للفوز باللقب المحلي، وفي الوقت نفسه خوض حملة أوروبية شاقة على عدة جبهات. ويتجه التركيز الإداري بالكامل نحو تحديد أهداف صيفية من الطراز الرفيع لتعزيز عمق التشكيلة قبل بدء جدول المباريات التحضيرية.