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رسميًا.. شيكاجو فاير يعلن ضم روبرت ليفاندوفسكي من برشلونة!
نجح شيكاغو أخيرًا في التعاقد مع لاعبه الجديد البارز
أعلن نادي شيكاغو فاير رسمياً عن انضمام روبرت ليفاندوفسكي. ووفقاً لجريج بيرهالتر، بدأ النادي المفاوضات منذ يناير 2025، ثم ظل على اتصال مستمر مع المهاجم وممثليه حتى إتمام الصفقة. ورغم اهتمام أندية من الدوري السعودي للمحترفين وأوروبا به، اختار اللاعب السابق في برشلونة في النهاية الانتقال إلى الولايات المتحدة.
ويعزز المهاجم السابق لبرشلونة، الذي سجل 120 هدفًا في 193 مباراة بقميص «البلوجرانا»، قوة هجوم فريق «شيكاجو فاير» في سعيه لتحقيق النجاح في دوري MLS.
بيرهالتر يشيد بإنجازات ليفاندوفسكي
بمجرد إتمام الصفقة، أشار بيرهالتر إلى صبر النادي، موضحًا أن المفاوضات مع اللاعب الدولي البولندي بدأت في يناير 2025، ومشيدًا بإنجازات المهاجم الذي يصفه بأنه أحد أفضل المهاجمين في العصر الحديث.
وقال بيرهالتر لشبكة ESPN: «من المرجح أن تكون المحادثات الأولى قد بدأت في يناير 2025. وها نحن اليوم، في يونيو 2026، على وشك إتمام هذه الصفقة أخيرًا. لقد أظهرنا مثابرة. لقد ظللنا ببساطة على اتصال به وبوكيل أعماله. هذا انتقال يعتبره الجميع بصدق فرصة رائعة لروبرت ولمدينة شيكاجو.
«من النادر أن يفرض لاعب نفسه في كل نادٍ ينتقل إليه، وهذا هو الحال تمامًا مع روبرت. فليس فقط الفرق التي يلعب لها هي التي تفوز، بل إنه يحافظ أيضًا على مستوى أداء استثنائي. لم يسجل أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى أهدافًا أكثر من روبرت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أنا أعتبره أفضل مهاجم في جيله. في رأيي، لم نشهد مهاجمًا أفضل من روبرت ليفاندوفسكي خلال الخمسة عشر عامًا الماضية."
تتجه الأنظار جميعها نحو ظهوره الأول في الدوري الأمريكي
أكد بيرهالتر أن النادي سيراقب عن كثب الحالة البدنية لليواندوفسكي قبل إشراكه في دوري MLS. وإذا سارت الأمور وفق الجدول الزمني المحدد، فقد يلتقي المهاجم بزميله السابق في بايرن ميونخ، مولر، الذي يلعب الآن صفوف فريق فانكوفر وايتكابس، في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في شهر يوليو.
وقال: «إنه يستحق الانتظار حقًا. نحن نتعامل بحذر مع حجم العمل الملقى على عاتقه، لكنه يرغب في اللعب ونحن نريد إشراكه. سيستغل الأسبوعين المقبلين لاستعادة لياقته البدنية وإيقاعه، ثم سنشركه في المباريات. نأمل أن يخوض مباراته الأولى في 16 يوليو».
- Getty Images Sport
التنافس مع ميسي يستأنف بقوة
يُضيف انضمام ليفاندوفسكي فصلاً جديداً إلى منافسته الطويلة الأمد مع ليونيل ميسي، الذي يلعب الآن في صفوف إنتر ميامي. وبالتالي، سيتنافس هذان الرمزان الكرويان على الصدارة في المؤتمر الشرقي، على الرغم من أن المواجهة الأولى المقررة في 22 يوليو لا تزال مرهونة بالتزامات ميسي الدولية والحالة البدنية لليفاندوفسكي.
وبفضل تسجيله 344 هدفاً مع بايرن ميونخ وحصوله مرتين على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا، يبرز اللاعب البولندي منذ البداية كأحد أبرز اللاعبين الجدد في تاريخ الدوري. ويحتل فريق «فاير» حالياً المركز الثالث في المؤتمر الشرقي، ويأمل أن تكون الكفاءة الأسطورية له هي القطعة المفقودة التي ستساعده على الفوز بأول لقب له في الدوري الأمريكي منذ عام 1998.