رسميًا | ريال مدريد يُعلن ضم دومفريس من إنتر

"ربما وقعنا جميعًا في حب دينزل دومفريس في ذلك اليوم في ملعب «أوليمبيكو»، بعد أن أنقذ هدفًا بتضحيته في الدفاع، ثم انطلق إلى الأمام بخطواته التي لا يمكن كبحها، ليختتم الهجمة بضربة رأس، مسجلاً بذلك هدفه الأول بقميص إنتر. أو ربما في تلك الأمسية في ليتشي، في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث سجل هدفاً آخر داخل منطقة الجزاء، في مشهد يعبر عن السعادة الخالصة، سعادة الأطفال. ومع ذلك، وعلى عكس الصغار، لطالما اتسم دينزل بنظرته الجادة، التي وقعنا في حبها أيضاً. أو ربما أعجبنا أيضاً أسلوبه في خوض مباريات الديربي، تلك المعارك الحقيقية على الجناح، المواجهات على الطريقة القديمة، دون أن يبخل بنفسه. في النهاية، جاءت البطاقة الحمراء الوحيدة خلال هذه السنوات الخمس في ديربي «المادونينا» بالذات، في ليلة «النجمة الثانية». ليلة حب أخرى؟ تلك التي قضيناها في المملكة العربية السعودية، حيث سجل ثنائية ستدخل سجلات كرة القدم في كأس السوبر الإيطالي ضد أتالانتا. من ناحية أخرى، في بعض الليالي، بدا دنزل جوستوس موريس دومفريس وكأنه قادم من الفضاء. اسألوا من كان في مونتجويك، في مباراة برشلونة ضد إنتر، ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. هدف بضربة مقصية، وآخر برأسية. وقبل ذلك، تمريرة حاسمة لثورام. وإذا جمعنا لعباته في المباراة الأسطورية في سان سيرو، نحصل على هدفين و3 تمريرات حاسمة في ذهاب وإياب. وأيضًا: في ميونيخ، في تلك الليلة الأكثر ظلمة، ذهب دينزل، وهو يشعر بالمرارة والميدالية معلقة حول عنقه، لتحية مشجعي «النيرازوري» المتواجدين في المدرجات. مرة أخرى: طاقته في مباراة كومو - إنتر، هدفان في السباق على لقب الدوري، ثم انزلاقه على ركبتيه، وذراعاه متقاطعتان، وأخيرًا الابتسامة. نفس الابتسامة التي ظهرت في احتفالات الفوز بلقب الدوري، على أرض الملعب وهو يقبل شعار النادي، وفي الحافلة وهو يقود الفريق".