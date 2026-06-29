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رسميًا.. ريال مدريد يعلن مصير نيكو باز بعد قرار نهائي من كومو!
التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن موسم 2026-2027
من المقرر أن يواصل باز مسيرته في إيطاليا بعد أن توصل ريال مدريد ونادي كومو إلى اتفاق رسمي يقضي ببقاء اللاعب للموسم المقبل 2026-27.
وقد أصبح اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قلب خط وسط كومو النابض، وكان كلا الناديين حريصين على ضمان استمرار تطوره دون انقطاع في بيئة مألوفة له.
وأصدر النادي الإسباني العملاق بياناً رسمياً أكد فيه الصفقة، مشيراً إلى أن هذا الترتيب جاء نتيجة رغبة اللاعب نفسه في البقاء. وتشكل هذه الاستمرارية دفعة قوية لفريق كومو الذي يتطلع إلى مواصلة النجاحات الأخيرة برفقة نجمه الشاب البارز.
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مدريد تحمي مصالحها المستقبلية
وفي حين أن الاتفاقية تتيح لـ«باز» مواصلة تطوره في الدوري الإيطالي، حرص نادي ريال مدريد على حماية مصالحه طويلة الأمد فيما يتعلق باللاعب الدولي الأرجنتيني.
وتتضمن الصفقة بندًا محددًا يضمن لإدارة النادي في «البرنابيو» الاحتفاظ بسيطرة كبيرة على الخطوة التالية التي قد يتخذها اللاعب في المستقبل، في حال رغبت الإدارة في إعادته إلى العاصمة الإسبانية.
وأوضح البيان الرسمي شروط الاتفاقية بشكل أكبر: «ينص الاتفاق، الذي أبرم بناءً على طلب اللاعب نفسه، على احتفاظ ريال مدريد بخيار أحادي الجانب لإعادة شراء حقوق الأداء الرياضي لنيكو باز للموسم 2027-2028». وتشير آلية إعادة الشراء هذه إلى أن «البلانكوس» ما زالوا ينظرون إلى باز باعتباره رصيداً مستقبلياً محتملاً لفريقهم الأول.
تأثير فردي مذهل في إيطاليا
منذ وصوله إلى إيطاليا، يمكن القول إن باز قد فاق كل التوقعات، حيث تطور من خريج واعد لأكاديمية النادي إلى لاعب مهيمن في الدوري الإيطالي.
وكانت إحصائياته في مستوى النخبة جيدة، مما يعكس أهميته في الانتقالات الهجومية للفريق وإبداعه في الثلث الأخير من الملعب.
إجمالاً، خاض باز 75 مباراة في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وساهم في تسجيل 19 هدفاً وتقديم 17 تمريرة حاسمة.
تسلط هذه الأرقام الضوء على قدراته المزدوجة كلاعب يتمتع بقدرة فائقة على إنهاء الهجمات وبصيرة ثاقبة في صناعة اللعب، وهي الصفات التي جعلته أحد أكثر لاعبي خط الوسط الهجومي رعبًا في الدوري وعنصرًا حيويًا في الخطة التكتيكية لفريق كومو.
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فابريجاس يفوز بمعركة الاحتفاظ بـ«باز»
لعب باز دورًا محوريًّا في المسيرة التاريخية لفريق كومو، التي انتهت بشكل درامي عندما ضمن فريق فابريجاس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإيطالي. ونتيجةً لذلك، لا يزال فابريجاس مصممًا بشدة على الاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني الشاب، على الرغم من المحاولات الحثيثة التي يبذلها إنتر للتعاقد معه هذا الصيف.
ويعكس هذا الموقف الحازم إعجاب المدرب الطويل الأمد بلاعب الوسط، حيث وصف فابريجاس باز سابقاً بأنه «لاعب مهم جداً لنمونا. لقد نمونا معه، ونما معنا».