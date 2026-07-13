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FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport
Emanuele Tramacere و معتز الجمال

رسميًا.. دييجو فورلان يخلف بيلسا في تدريب أوروجواي بعد نكسة كأس العالم

أوروجواي
أوروغواي تحت 20
إنتر

خليفة مؤقت لإنقاذ السيليستي..

قرر اتحاد أوروجواي لكرة القدم إنهاء حقبة المدرب مارسيلو بيلسا، على خلفية الإقصاء المبكر والمخيب للآمال لمنتخب "السيليستي" من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وجاء قرار تغيير القيادة الفنية بعد توديع أوروجواي للبطولة إثر تحقيقها تعادلين وتلقيها هزيمة أمام منتخبات إسبانيا والسعودية والرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة.


ولتعويض رحيل بيلسا، لجأ الاتحاد إلى خيار مفاجئ بتعيين أسطورة المنتخب الوطني السابق، دييجو فورلان، مديرًا فنيًا بصفة مؤقتة، ليقود زمام الأمور خلال المرحلة الانتقالية الحالية لحين الاستقرار على القرارات الفنية الجديدة.

  • مدرب وطني مؤقت

    أعلن رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم، إيجناسيو ألونسو، رسميًا عن اختيار المهاجم السابق لإنتر وأندية أخرى، مؤكدًا أن دييجو فورلان سيكون المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني حتى مارس 2027، حيث صرح قائلًا: "لقد اختارت اللجنة التنفيذية للاتحاد دييجو. كنا قد التقينا به بالفعل في عام 2022 بهدف إشراكه في المشروع، وهو الآن متحمس للغاية".

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  • القرار النهائي بعد الانتخابات

    وجاء تحديد شهر مارس من عام 2027 موعدًا لنهاية مهمة "فورلان" المؤقتة، لارتباطه بموعد الانتخابات الجديدة لاتحاد أوروجواي لكرة القدم؛ حيث سيُترك لمجلس الإدارة الجديد حرية تقرير مصير الإدارة الفنية للمنتخب، سواء بتجديد الثقة في فورلان أو التعاقد مع مدرب آخر.

    وخلال هذه الفترة الانتقالية، لن تقتصر مهام أسطورة الهجوم على قيادة المنتخب الأول فحسب، بل سيتولى أيضًا الإشراف الفني على منتخب أوروجواي تحت 20 عامًا، والذي يتأهب لخوض غمار بطولة أمريكا الجنوبية المقرر إقامتها في يناير 2027.

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